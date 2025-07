Nový český patent řeší recyklaci vzácných zemin i závislost na Číně

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ÚOCHB , Journal of the American Chemical Society

Městská těžba

Celosvětovou poptávku po vzácných zeminách pohání především jejich použití v extrémně silných neodymových magnetech, které umožňují efektivně přeměňovat pohyb na elektrickou energii a obráceně. Neobejdou se bez nich výrobci elektrických aut, větrných elektráren, mobilních telefonů, počítačů, ale ani datových center – tedy všech technologií, jež dnes přinášejí největší zisky.

Cestou, jak poptávku uspokojit, může být městská těžba neboli „urban mining“. Tak se označuje recyklace například elektrických vozidel. Tyto materiály se mohou stát významným domácím zdrojem vzácných zemin, který by mohl pokrýt většinu spotřeby – kdyby se našly cesty, jak to dělat.

„Rostoucí spotřebu nepokryjeme do budoucna jen primární těžbou. Víme, že nejpozději do deseti let bude nutné hospodařit s materiály šetrněji. Abychom to dokázali, musí vývoj nových technologií začít už teď,“ vysvětluje Miloslav Polášek, který je vedoucí skupiny, jež za aktuálním objevem stojí.