Německý historik díky AI zjistil, kdo byl vrah na fotce z holocaustu


Německý historik žijící v USA Jürgen Matthäus s pomocí umělé inteligence zřejmě zjistil jméno nacistického vraha z jedné z nejznámějších fotografií zachycujících zvěrstva holocaustu. Vrahem byl podle něj velmi pravděpodobně nacistický válečný zločinec Jakobus Onnen, jehož identita se se snímkem shodovala na 99 procent, jak uvedla německá stanice Deutsche Welle (DW).

Fotografie vznikla na území dnešní Ukrajiny. Dlouhá léta se mylně označovala jako Poslední Žid ve Vinnycji, identita střelce celou tu dobu zůstávala neznámá. Na fotografii z roku 1941 je zachycen nacistický voják, který stojí vzpřímeně a míří pistolí na šíji klečícího židovského mladíka, který se sklání nad otevřeným hrobem plným mrtvých těl. V pozadí fotografie je vidět skupina německých vojáků, kteří celou scénu pozorují.

Závěrečné výsledky svého výzkumu Matthäus publikoval v odborném historickém časopise Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Onnen se za své činy nikdy nezodpovídal, protože zemřel v bojích už v srpnu 1943. Jeho sestra navíc zničila sbírku dopisů, které jí posílal, čímž znemožnila jejich použití k rekonstrukci událostí.

Díky jistému středoškolskému učiteli, který na staré fotografii rozpoznal tvář svého příbuzného a poslal ji Matthäusovi k porovnání, se odborníkům na umělou inteligenci podařilo vraha identifikovat právě jako Onnena.

Fotografie známá jako Poslední Žid ve Vinnycji
Matthäus zkoumá slavný snímek už delší dobu; již v roce 2023 zjistil, že se nejednalo o ukrajinské město Vinnycja, jak historici dlouho předpokládali, ale o popravu Židů příslušníky nacistických oddílů SS v citadele v Berdyčivě dne 28. července 1941. Berdyčiv je město vzdálené přibližně 150 kilometrů od Kyjeva.

„Je to obrovský krok vpřed k pochopení historické reality holocaustu,“ řekl Matthäus pro Deutsche Welle. „Pokud je něco takového možné u této fotografie, mohlo by to být možné i u dopisů či deníků,“ dodal.

