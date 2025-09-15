Je polovina září a pomalu se rozbíhá sezona respiračních onemocnění. Typicky se jedná o nachlazení, chřipku, zánět průdušek, zápal plic, ale také covid. Nejčastěji se viry a bakterie, které tyto nemoci způsobují, šíří při kašli, kýchání nebo mluvení. Nakazit se ale člověk může i ve chvíli, kdy se dotkne kontaminovaných povrchů a pak si sahá na obličej. Vakcinologové vyzývají k podání některých očkovacích látek, které mohou ochránit zejména zranitelné skupiny.
Nejvyšší čas na očkování proti covidu. Vakcinolog radí, kdy a s čím kombinovat
Zcela se ochránit před zmíněnými chorobami není v moderní společnosti možné, pokud člověk nežije na samotě bez lidské společnosti. Může se ale snažit minimalizovat dopady, které podzimní nemoci mají.
Osvědčeným způsobem je očkování, které ale neexistuje proti všem chorobám. Lidé se sice mohou nechat vakcinovat proti chřipce a covidu, ale proti nachlazení a zánětu průdušek vakcína neexistuje. Prevence u všech nemocí spočívá také v hygieně a vyhýbání se kontaktu s nemocnými. A obecně samozřejmě i ve zdravém životním stylu.
Rizikovou skupinou jsou vždy těhotné ženy. Ty se mohou nechat naočkovat proti chřipce kdykoliv během těhotenství, covidovou vakcínu lékaři doporučují až od druhého trimestru.
Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti chřipce seniorům nad šedesát pět let a také těhotným ženám. Oproti tomu vakcínu proti covidu hradí pojišťovny všem bez ohledu na věk.
Nejvhodnější doba
Podle lékaře Daniela Dražana z České vakcinologické společnosti mají největší zdravotní problémy děti a senioři. „Vysoké riziko komplikací mají i lidé s vážnými zdravotními problémy dlouhodobé povahy,“ uvedl pro Českou televizi. Také chronicky nemocní pacienti, kteří například podstupují biologickou léčbu, by se podle něj měli očkovat.
Nejvhodnější doba pro očkování proti chřipce je podle něj doba ještě před začátkem chřipkové sezony. To znamená ideálně v září až listopadu, chřipková vlna se opravdu rozjíždí až na přelomu roku. „Proti chřipce se očkuje každý rok, to je běžný postup, který funguje už desítky let. Jiná možnost zatím není,“ podotýká Dražan.
Proti covidu už se podle něj v současné době také očkuje jednou za rok. Ideálně před zimní sezonou. Ale covid je zde kratší dobu než chřipka, takže je jeho chování méně pravidelné a vlny mohou přicházet různě. „Ochrana je relativně krátkodobá,“ doplňuje Dražan.
„Je možné očkovat chřipku i covid najednou. Covid teď ale více spěchá, protože náběh covidu byl v uplynulých sezonách dříve než u ostatních respiračních chorob,“ konstatuje Dražan. „Epidemie probíhá právě teď, vrcholí na podzim,“ dodává.
Poměrně vzácné jsou podle něj okolnosti nebo stav pacienta, které by vakcinaci zamezily. Obecně k nim patří silná alergická reakce na předchozí očkovací látku stejného typu. „Jsou to ale velmi vzácné reakce,“ zdůrazňuje.