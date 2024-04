Příští globální pandemii způsobí chřipka, předpokládají vědci. Obávají se ale také nemoci X

Nemoc X je název, který vědci a Světová zdravotnická organizace dali neznámému patogenu, který by se mohl v budoucnu objevit a způsobit vážnou mezinárodní epidemii nebo pandemii. V únoru 2018 byla nemoc X zařazena na aktualizovaný seznam nemocí, u nichž by investice do výzkumu a vývoje měly být mezinárodní prioritou, seznam vypracovala Světová zdravotnická organizace (WHO).

Samotná nemoc X je hypotetická, neexistuje. Koncept nemoci X ale popisuje velmi reálnou a rostoucí hrozbu pro lidské zdraví, na kterou se svět musí lépe připravit. Poslední nemocí X, která se objevila, byl virus SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19.

Nikdo nedokáže předpovědět, kde a kdy se objeví další nemoc X. Jisté však je, že budoucí nemoc X existuje a v určitém okamžiku se přenese ze zvířat na lidi a začne se šířit v podobě epidemie. Nedávná historie nám ukazuje, že epidemie patogenů schopných způsobit závažná onemocnění a smrt lidí jsou stále častější. Jen v 21. století došlo k propuknutí SARS-CoV-1, MERS, zika a mnoha dalších nových a znovu se objevujících virových onemocnění.