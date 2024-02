Chřipka den po dni. První příznaky přicházejí hodiny od nakažení, imunitní továrny mezitím chrlí protilátky

Chřipkový virus patří mezi ty nejodolnější. Při normální teplotě lehce nad nulou vydrží mimo lidské tělo i dva týdny. Typicky se člověk nakazí, když přijde do kontaktu s virem, třeba na klice od dveří. Pak už stačí jenom dotknout se obličeje a virus putuje dýchacími cestami do těla. A samozřejmě se přenést může, i pokud člověk vdechne kapénky z kýchnutí nakaženého – nakazit se člověk může velmi snadno, stačí jen tři částice viru chřipky, respektive jediná vdechnutá kapénka – přitom nemocný jedním kýchnutím uvolní až 40 tisíc takových kapének.

Usadí se na sliznici a pak okamžitě zaútočí na její buňky. Jejich likvidací sám sílí a množí se. Dokáže se přitom množit extrémně rychle, právě to je hlavní příčinou, proč je nástup chřipky tak rychlý a člověk může cítit první příznaky už několik hodin poté, co se s virem setká.

Chřipka den po dni

Den první: Nemocný už sice chřipku má, ale neuvědomuje si to – nemá žádné příznaky, protože imunitní systém ještě nestačil zareagovat silnější protiakcí, hlavně analyzuje problém. Virus v této době vstupuje přes stěnu do zdravé buňky, do jejího jádra vkládá svou dědičnou informaci. Uvnitř se množí a následně napadá sousední buňky.

Den druhý: Stává se to nejčastěji těsně po probuzení, protože první příznaky přicházejí už asi dvanáct hodin po nakažení. Člověk si velmi rychle uvědomí, že má chřipku. Viry se během noci na sliznici namnoží a dosáhnou kritického množství. Napadají a ničí sliznici, zasažena je stále větší část. Tělo již na nemoc silně reaguje, energii soustředí na maximální možnou výrobu bílých krvinek.