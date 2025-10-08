Pozoruhodný exemplář osminohého členovce popsali biologové v Thajsku. Nově objevený druh, pod který spadá, má přitom celou řadu zajímavých a netypických vlastností.
Napůl samec, napůl samice. Vědci objevili v Thajsku neznámého pavouka
Pavouk vypadal na první pohled velmi neobvykle: jako by někdo sešil dohromady dva zcela odlišné druhy, aniž by řešil, že se k sobě vůbec nehodí. Zajímavé bylo, že ani jednu půlku přírodovědci neznali. Další výzkum odhalil, že se opravdu jedná o zástupce doposud nepopsaného druhu ze skupiny sklepanů. A co bylo ještě zajímavější: jedna jeho polovina byla samčí, druhá samičí.
Vědci ho objevili v lesích západního Thajska. Patří podle studie v odborném časopise Zootaxa mezi takzvané vidlicovité pavouky, kteří jsou rozšíření v jižní a jihovýchodní Asii. Jméno dostali podle typických hnízd, která si staví v zemi a jež mají tvar vidlice.
Ne všichni vypadají jako první objevený exemplář, většina z nich jsou normální samci a samice. Mezi pohlavími navíc existují obrovské rozdíly. Samci tohoto druhu měří jen asi 1,5 centimetru, zatímco samice jsou obvykle dlouhé až 2,5 centimetru. U většiny druhů zvířat bývají samci ti barevně nápadnější, ale to zde neplatí: jsou nenápadní a našedlí, přičemž opačné pohlaví má jasně oranžovou barvu.
Napůl samec, napůl samice
Vůbec nejzajímavější částí objevu byl onen výše popsaný exemplář, který kombinoval vlastnosti obou pohlaví. Tento jev se označuje jako gynandromorfie a v přírodě je docela vzácný. Slovník takové tvory popisuje jako „jedince vykazující znaky obou pohlaví za zachování funkce pouze jednoho z nich“.
Což znamená, že tato zvířata jsou vzhledem nesmírně nápadná, protože každá strana těla se liší a je rozdělená přesně uprostřed. Gynandromorfové se liší od hermafroditů v tom, že hermafroditní organismy mají obě sady pohlavních orgánů, kdežto gynandromorfové mají pohlaví jen jedno. Hermafroditismus je u některých organismů běžný, zatímco gynandromorfismus je v přírodě mnohem vzácnější.
Právě tento výjimečný exemplář nakonec vynesl nově objevenému druhu i jeho jméno: „Je pojmenován po Inazumovi, postavě z japonského manga One Piece známé schopností měnit pohlaví mezi mužským a ženským. Styl Inazuma se vyznačuje bilaterální asymetrií, která se projevuje výrazným zbarvením oranžovou barvou na levé straně a bílou barvou na pravé straně. Toto barevné uspořádání přesně odráží pohlavní dimorfismus pozorovaný u tohoto druhu, kdy samci vykazují bílé zbarvení a samice oranžové,“ píší autoři studie.
Z hlediska biologie je tento objev důležitý tím, že u této čeledi pavouků zatím gynandromorfismus nikdy nebyl pozorovaný. Vědci zatím nemají vysvětlení, proč k tomu došlo, předpokládají ale, že může jít o chromozomální poruchu v důsledku infekce hlísticemi.