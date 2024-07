Městské tepelné ostrovy zhoršují dopady veder. Trpí hlavně senioři

Drobné rozdíly v dlouhodobé průměrné teplotě člověk podle Radima Tolasze z Českého hydrometeorologického ústavu nepozná. Problematické jsou ale projevy tepelných ostrovů hlavně v horkých dnech, především když trvají více dní. „Taková horká vlna, jak ji odborně označujeme, se vyznačuje v městských zástavbách pomalejším ochlazováním v noci. Začínají se vyskytovat takzvané tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia,“ popsal.

Nedostatek ochlazení v noci zatěžuje především organismus starších lidí, malých dětí a nemocných. „Přesněji – zatěžuje to všechny, ale průměrně zdravý člověk v produktivním věku se s tím dokáže lépe vyrovnávat, sám si hlídá pitný režim, omezí venkovní aktivity, jak to jen lze a podobně,“ vyjmenoval Tolasz. Dodal, že ani zeleň ve městech není těmto situacím dobře přizpůsobená. Pokud město nezajistí dostatek vody, tak rostliny trpí, čímž se celá situace může dále zhoršovat – jak mizí zeleň, tak se město ještě víc otepluje. A to vede k dalšímu úbytku zeleně, která by zabránila silnějšímu oteplování.