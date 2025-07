Majitelé lodí hlásí jen půl procenta úniků ropy, ukázaly družice

Z lodí podle Cajthamla vlastně neustále uniká nějaké množství ropy a tato studie potvrzuje důsledky. „Velmi pravděpodobně je hlavním viníkem takzvaná olejová voda ze dna lodi. Správně by se měla separovat a filtrovat a teprve potom by se vyčištěná voda měla vypouštět do moře. Například Evropská unie to má nastavené tak, že lodě mohou znečištění získané z této vody zdarma odevzdávat v přístavech – ale očividně se to neděje,“ konstatuje vědec.

Tyto úniky samozřejmě ohrožují mořské ekosystémy. „Poškozují plankton, embrya ryb a další organismy,“ uvedl vědec z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty. Podle Cajthamla je složité říci, jak rychle ropa z oceánu zmizí. Některé její složky se rozloží snadno, trvá to díky mořským bakteriím jen několik měsíců; bohužel další složky vydrží v mořské vodě celé desítky let.

Situaci podle Cajthamla komplikuje fakt, že najít viníka je téměř nemožné. „Máme metodu, jak přesně určit, odkud daný vzorek je, funguje to jako chemický otisk prstu. Ale takový vzorek by se musel získat prakticky okamžitě poté, co se do vody dostane. A to v praxi v drtivé většině případů zkrátka není možné,“ dodává český expert.

Co se týká typů lodí, hlavním znečišťovatelem jsou velké tankery, které jako palivo využívají takzvané těžké topné oleje – slovy profesora Cajthamla „to nejhorší, co může být“. Ty by se například podle mezinárodních dohod neměly používat v polárních oblastech.

Další dohody zase pomáhají redukovat množství síry v těchto palivech. Opatření tedy podle českého vědce existují a přibývají, ale zjevně to není dostatečné.