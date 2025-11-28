Hromy a blesky nad rudým pískem. NASA poprvé popsala výboje na Marsu

Robotické vozítko Perseverance americké vesmírné agentury NASA na Marsu na svůj mikrofon poprvé zaznamenalo hřmění a signály charakteristické pro elektrické výboje. Informuje o tom vědecký časopis Nature. Marsovské blesky podle expertů patrně vznikají třením prachových částic.
Na Marsu se nedá hovořit o skutečných bouřích, ale podle vědců se v atmosféře Marsu zjevně dají detekovat jednotlivé blesky. Indicie k tomu byly k dispozici už téměř před dvěma desetiletími, kdy vědci z americké Michiganské univerzity elektrické výboje vyvozovali z radiových signálů uvnitř prachové bouře.
Teď jiný tým s pomocí roveru Perseverance na rudé planetě vystopoval přímo elektrické výboje. Tento objev má i velmi praktické dopady – experti v Nature upozornili, že nebezpečí plynoucí z blesků je třeba brát v úvahu při plánování pilotovaných misí k Marsu.
Na Zemi, a pravděpodobně i na plynných obrech Jupiteru a Saturnu, vznikají bouřky srážkami vodních kapiček a ledových krystalků, což vede k oddělení kladných a záporných elektrických nábojů. Mars je na to, aby k tomuto procesu došlo, příliš suchý, ale elektrické náboje zde mohou vznikat třením prachových částic o sebe, vysvětlují vědci.
Na Marsu neustále vznikají malé víry, kterým se říká prachoví čertíci. Kromě toho se tu mohou formovat obrovské prachové bouře pohlcující oblasti o průměru tisíců kilometrů. „Existence elektrické aktivity na Marsu se proto dlouho předpokládala,“ uvedli nyní vědci v čele s Baptistem Chidem z Toulouské univerzity ve Francii. „Taková aktivita ale až doposud nikdy nebyla prokázána přímo,“ zdůraznil tým.
Pětapadesát blesků
Chide a jeho tým prozkoumali data shromážděná vozítkem Perseverance, které v roce 2021 přistálo v kráteru Jezero na severní polokouli Marsu. V záznamech mikrofonu instalovaného na Perseverance objevili 55 událostí naznačujících elektrické výboje v blízkosti roveru.
Mikrofon slyšitelně zaregistroval hromy od výbojů a také neslyšitelné signály před každým hromem. Vědci vysvětlili, že magnetické pole vznikající výbojem indukovalo elektrický proud v elektronice mikrofonu. Kromě toho k 54 událostem došlo během silného větru.
Experti ale upozornili také na to, že elektrické výboje podporují tvorbu vysoce oxidačních látek, jako je peroxid vodíku. Protože tyto látky působí jako cytotoxiny, zhoršují vyhlídky na nalezení mikroorganismů na Marsu.