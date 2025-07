„Dosud nepoznaná“ teplota Středozemního moře může ovlivnit i Česko

Ligurské moře má nyní asi 28 stupňů Celsia, Tyrhénské moře devětadvacet, některé zálivy na Baleárách mají dokonce přes třicet stupňů. „Je to něco dosud nepoznaného a určitě to přinese něco špatného. A to nechceme líčit nějaké katastrofické scénáře,“ upozorňuje respektovaný hydrolog, který mimo jiné dokázal jako první určit prameny Amazonky .

Mezi hrozby, které vědec zmiňuje, patří ty, jež mohou zasáhnout i české území. Například loňská tlaková níže Boris, která přinesla do Česka velké přívalové deště a povodně s rekordy srážek, byla způsobena právě stejnými podmínkami ve Středomoří. A také obří povodně, jež loni zasáhly Španělsko, měly stejnou příčinu. Tehdy podle Jánského napadlo za osm hodin stejné množství srážek jako běžně za rok.

„Je to celosvětový jev,“ konstatuje vědec. O šest až sedm stupňů teplejší je podle něj nyní i severní Moře Laptěvů. „A půjde to ještě nahoru. Čelíme stejné situaci jako loni: až skončí léto a voda bude nejteplejší, hrozí, že dojde, stejně jako loni, ke kontaktu studeného vzduchu z Atlantiku s teplým ze Středomoří. Musíme se na to připravit, naštěstí máme tak dobré meteorology a hydrology, že na to připravení jsme,“ říká Jánský.