Železniční dopravu ve Španělsku ochromila stávka za zvýšení bezpečnosti

Železniční dopravu ve Španělsku ochromila stávka zaměstnanců, kteří volají po zvýšení bezpečnosti na všech tratích. Impulzem k akci byly dvě vážné nehody z poslední doby, při kterých zahynulo celkem 47 lidí. Stávka začala v pondělí ráno a může trvat až tři dny. Dotkne se přibližně dvou milionů cestujících, informují tamní média.
Stávku vyhlásily hlavní odborové svazy zaměstnanců v železniční dopravě. Vláda stanovila minimální rozsah provozu na 73 procent na vysokorychlostních a dálkových tratích, na 75 procent ve špičce a na 50 procent po zbytek dne u příměstských vlaků. Minimálně z 65 procent musejí být zajištěny regionální spoje a z jednadvaceti procent nákladní doprava.
Stávka následuje po vážné nehodě vysokorychlostního vlaku z 18. ledna, při níž zahynulo 46 lidí. Další vážná nehoda se stala jen o dva dny později v příměstské dopravě a vyžádala si jeden lidský život.
Odbory požadují okamžité změny a opatření, která by v železniční dopravě zamezila jakémukoli riziku. Konkrétně odborový svaz UGT žádá, aby se podílel na všech bezpečnostních protokolech a procesech. „Nejde o problém bezpečnosti, ale o problém nedostatečných investic, špatného plánování a údržby, které neodpovídají skutečným potřebám železničního systému,“ dodal odborový svaz CCOO.
Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech nepodařilo na požadovaných změnách najít shodu, pokračují jednání odborů s ministerstvem dopravy. Schůzky se účastní i technické pracovní skupiny, které mají projednat návrhy resortu ohledně bezpečnosti v železniční dopravě. V případě dosažení dohody by stávka mohla být odvolána.