Na jihu Španělska narazil vlak do jeřábu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Jde už o třetí nehodu na španělské železnici za méně než týden. Po úterní nehodě u Barcelony už druhý den nejezdí příměstské vlaky do druhého největšího města v zemi, píše deník El Periódico. Nedělní srážka dvou vlaků u města Adamuz pak byla největší železniční tragédií za poslední roky. Zemřelo 43 lidí.

Státní společnost Adif, která spravuje železniční infrastrukturu ve Španělsku, ve čtvrtek asi půl hodiny po poledni na sociální síti X napsala, že je přerušen provoz na trati Cartagena–Los Nietos kvůli jeřábu, který nepatří železnicím.

Starostka města Murcia deníku El País řekla, že vlak narazil do ramene jeřábu, které zasahovalo do kolejí. Konstrukce stála nedaleko trati, v její blízkosti se opravovala elektroinstalace domu. Starostka uvedla, že všechna zranění jsou lehká.

Jen několik dní předtím Španělskem otřásla největší tragédie na železnici od roku 2013. V neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v autonomním regionu Andalusie vykolejily tři vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucího z Málagy do Madridu a narazily v protisměru do vysokorychlostního vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce vykolejily i dva první vagony vlaku Renfe. V obou soupravách bylo dohromady asi pět set lidí, 43 kvůli nehodě zemřelo a několik desítek dalších bylo zraněno.

Počet obětí vlakové nehody ve Španělsku vzrostl na 43, pátrání pokračuje
Trosky vlaku na místě vykolejení dvou vysokorychlostních vlaků poblíž Adamuzu v Córdobě ve Španělsku

Místo nehody prohledává policie, aby našla další důkazy o příčinách. Vyšetřovatelé se zaměřují i na kus chybějící koleje, ale zatím není jasné, zda to byla příčina, či důsledek vykolejení třech vagonů. Na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku se našly neobvyklé škrábance, podobné poškození se podle místních médií našlo i na dvou dalších vlacích, které projely místem před nehodou. To by mohlo znamenat, že příčinou vykolejení byl prasklý svar koleje.

Strojvedoucí hovoří o nedostatečných nákladech na údržbu

V úterý večer u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce a čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm.

Po úterní nehodě přestaly jezdit příměstské vlaky do Barcelony, které denně využívá asi 400 tisíc lidí. Ve středu byl jejich provoz zastaven proto, že katalánská vláda nařídila revizi celé sítě, aby byla zaručena bezpečnost. Vlaky nejezdí ani ve čtvrtek, tentokrát kvůli stávce strojvedoucích, kteří mají obavy o svou bezpečnost. I při nedělní srážce vlaků zemřel strojvedoucí. Jejich odborový svaz Semaf kritizuje, že zatímco se vynakládají značné investice do rekonstrukcí a výstavby nové infrastruktury, zejména vysokorychlostních tratí, výdaje na údržbu jsou podle něj nedostatečné.

Dopravu do Barcelony ztěžuje i omezení na úseku hlavní katalánské dálnice AP-7, z nějž spadla v úterý večer část zdi na železniční trať.

Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje, jeden mrtvý a desítky zraněných
Nehoda vlaku poblíž Barcelony (20. ledna 2026)

Výběr redakce

Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

Policie obvinila dalších sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

11:15Aktualizovánopřed 4 mminutami
Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

03:51Aktualizovánopřed 8 mminutami
Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna

03:16Aktualizovánopřed 12 mminutami
USA přesouvají tisíce členů IS ze Sýrie do Iráku. Čeká je soud

USA přesouvají tisíce členů IS ze Sýrie do Iráku. Čeká je soud

před 15 mminutami
Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

09:21Aktualizovánopřed 34 mminutami
Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

15:45Aktualizovánopřed 38 mminutami
Davos ukázal, že svět se otáčí k otázce klimatu zády

Davos ukázal, že svět se otáčí k otázce klimatu zády

před 1 hhodinou
„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír

„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír

10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že již loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl ve čtvrtek po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zelenskyj dodal, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.
03:51Aktualizovánopřed 8 mminutami

USA přesouvají tisíce členů IS ze Sýrie do Iráku. Čeká je soud

Spojené státy zahájily přesun až sedmi tisíc vězňů napojených na takzvaný Islámský stát (IS) do sousedního Iráku. Podle americké armády má tento krok zajistit, „aby teroristé zůstali v bezpečných detenčních zařízeních“, napsala agentura AFP. Irák už oznámil, že hodlá islamisty soudit, včetně cizinců. Některým teroristům se během nedávné ofenzivy syrské armády podařilo uprchnout ze zařízení střežených do té doby Syrskými demokratickými silami (SDF).
před 15 mminutami

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, zbývá dořešit poslední otázku, uvedl zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Během dne odcestuje do Moskvy, aby ukončení konfliktu projednal s ruskými představiteli. Kreml Witkoffovo vyjádření nechtěl komentovat. Podle prezidenta USA Donalda Trumpa se američtí diplomaté s ruským vládcem Vladimirem Putinem sejdou v pátek.
09:21Aktualizovánopřed 34 mminutami

Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Zásah provedlo francouzské loďstvo ve spolupráci s několika spojenci, zcela v souladu s mezinárodními pravidly, dodal prezident.
15:45Aktualizovánopřed 38 mminutami

Davos ukázal, že svět se otáčí k otázce klimatu zády

Zatímco v minulých letech patřila environmentální a klimatická témata na Světovém ekonomickém fóru v Davosu mezi ty nejčastější, letos se z konference téměř vytratila.
před 1 hhodinou

Na jihu Španělska narazil vlak do jeřábu

Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Jde už o třetí nehodu na španělské železnici za méně než týden. Po úterní nehodě u Barcelony už druhý den nejezdí příměstské vlaky do druhého největšího města v zemi, píše deník El Periódico. Nedělní srážka dvou vlaků u města Adamuz pak byla největší železniční tragédií za poslední roky. Zemřelo 43 lidí.
před 1 hhodinou

„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír

Americký prezident Donald Trump na okraj ekonomického fóra ve švýcarském Davosu spolu s dalšími lídry podepsal zakládající listinu své vznikající Rady pro mír. Ta by se nejprve měla zabývat Pásmem Gazy a poté i řešením dalších konfliktů. K USA by se mělo podle médií připojit až 35 dalších států. Francie a další evropské země účast odmítly.
10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Německý pečovatel možná zabil více než sto lidí. Za deset vražd už má doživotí

Více než sto dalších lidí možná zabil německý pečovatel, kterého loni v listopadu soud poslal za vraždu deseti pacientů na doživotí do vězení. S odvoláním na státní zastupitelství v západoněmeckých Cáchách to ve čtvrtek uvedla agentura DPA. Muž podával pacientům smrticí injekce.
před 2 hhodinami
Načítání...