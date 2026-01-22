Na jihu Španělska narazil vlak do jeřábu

Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Jde už o třetí nehodu na španělské železnici za méně než týden. Po úterní nehodě u Barcelony už druhý den nejezdí příměstské vlaky do druhého největšího města v zemi, píše deník El Periódico. Nedělní srážka dvou vlaků u města Adamuz pak byla největší železniční tragédií za poslední roky. Zemřelo 43 lidí.
Státní společnost Adif, která spravuje železniční infrastrukturu ve Španělsku, ve čtvrtek asi půl hodiny po poledni na sociální síti X napsala, že je přerušen provoz na trati Cartagena–Los Nietos kvůli jeřábu, který nepatří železnicím.
Starostka města Murcia deníku El País řekla, že vlak narazil do ramene jeřábu, které zasahovalo do kolejí. Konstrukce stála nedaleko trati, v její blízkosti se opravovala elektroinstalace domu. Starostka uvedla, že všechna zranění jsou lehká.
Jen několik dní předtím Španělskem otřásla největší tragédie na železnici od roku 2013. V neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v autonomním regionu Andalusie vykolejily tři vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucího z Málagy do Madridu a narazily v protisměru do vysokorychlostního vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce vykolejily i dva první vagony vlaku Renfe. V obou soupravách bylo dohromady asi pět set lidí, 43 kvůli nehodě zemřelo a několik desítek dalších bylo zraněno.
Místo nehody prohledává policie, aby našla další důkazy o příčinách. Vyšetřovatelé se zaměřují i na kus chybějící koleje, ale zatím není jasné, zda to byla příčina, či důsledek vykolejení třech vagonů. Na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku se našly neobvyklé škrábance, podobné poškození se podle místních médií našlo i na dvou dalších vlacích, které projely místem před nehodou. To by mohlo znamenat, že příčinou vykolejení byl prasklý svar koleje.
Strojvedoucí hovoří o nedostatečných nákladech na údržbu
V úterý večer u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce a čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm.
Po úterní nehodě přestaly jezdit příměstské vlaky do Barcelony, které denně využívá asi 400 tisíc lidí. Ve středu byl jejich provoz zastaven proto, že katalánská vláda nařídila revizi celé sítě, aby byla zaručena bezpečnost. Vlaky nejezdí ani ve čtvrtek, tentokrát kvůli stávce strojvedoucích, kteří mají obavy o svou bezpečnost. I při nedělní srážce vlaků zemřel strojvedoucí. Jejich odborový svaz Semaf kritizuje, že zatímco se vynakládají značné investice do rekonstrukcí a výstavby nové infrastruktury, zejména vysokorychlostních tratí, výdaje na údržbu jsou podle něj nedostatečné.
Dopravu do Barcelony ztěžuje i omezení na úseku hlavní katalánské dálnice AP-7, z nějž spadla v úterý večer část zdi na železniční trať.