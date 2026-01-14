Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru. Ve svém středečním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Kyjev pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny.
Moskva již delší dobu téměř denně útočí na ukrajinský energetický sektor. Soustředí se zejména na zařízení pro výrobu a přenos elektřiny a na zařízení pro těžbu a dopravu plynu, píše agentura Reuters.
„Důsledky ruských útoků a zhoršujícího se počasí jsou závažné,“ upozornil Zelenskyj. Dodal, že energetické podniky i státní orgány dál nepřetržitě pracují na obnovování dodávek elektřiny a tepla. „Je zásadní, aby nyní státní instituce, podniky a všechny úrovně místní samosprávy pracovaly soudržně a koordinovaně,“ zdůraznil.
Šéf ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj dříve během dne sdělil, že Ukrajina nebude omezovat dodávky plynu obyvatelům ani podnikům, přestože pokračující ruské útoky poškodily ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu a omezily těžbu této suroviny.
Ukrajina, která v důsledku skoro čtyřleté války s Ruskem přišla o zhruba polovinu kapacit pro výrobu elektřiny, již omezuje dodávky elektrického proudu obyvatelům i podnikům. Mnoho regionů je tak téměř polovinu dne bez elektřiny, připomněl Reuters.