Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice


před 1 hhodinou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru. Ve svém středečním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Kyjev pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny.

Moskva již delší dobu téměř denně útočí na ukrajinský energetický sektor. Soustředí se zejména na zařízení pro výrobu a přenos elektřiny a na zařízení pro těžbu a dopravu plynu, píše agentura Reuters.

„Důsledky ruských útoků a zhoršujícího se počasí jsou závažné,“ upozornil Zelenskyj. Dodal, že energetické podniky i státní orgány dál nepřetržitě pracují na obnovování dodávek elektřiny a tepla. „Je zásadní, aby nyní státní instituce, podniky a všechny úrovně místní samosprávy pracovaly soudržně a koordinovaně,“ zdůraznil.

Šéf ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj dříve během dne sdělil, že Ukrajina nebude omezovat dodávky plynu obyvatelům ani podnikům, přestože pokračující ruské útoky poškodily ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu a omezily těžbu této suroviny.

Ukrajina, která v důsledku skoro čtyřleté války s Ruskem přišla o zhruba polovinu kapacit pro výrobu elektřiny, již omezuje dodávky elektrického proudu obyvatelům i podnikům. Mnoho regionů je tak téměř polovinu dne bez elektřiny, připomněl Reuters.











