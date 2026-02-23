Výbuch v ukrajinském Mykolajivu zranil sedm policistů, exploze byla i v Dnipru

Při výbuchu ve městě Mykolajiv na jihu Ukrajiny bylo zraněno sedm policistů, z toho dva jsou ve vážném stavu, oznámil podle agentur ukrajinský policejní ředitel Ivan Vyhivskij. Později večer následně agentura Reuters informovala o tom, že další exploze otřásla policejní stanicí v Dnipru na východě země. Ukrajina za poslední tři dny ohlásila tři podobné incidenty, které se týkaly policie.
Vyhivskyj uvedl, že policisté zaparkovali v Mykolajivu na vyřazené čerpací stanici dva vozy, aby si předali směny. „Předevčírem došlo k teroristickému útoku na policisty ve Lvově. To není náhoda. Nepřítel se cíleně snaží zabíjet ukrajinské policisty, kteří každý den chrání lidi a stát,“ uvedl policejní šéf na sociální síti, aniž specifikoval příčinu pondělního výbuchu.
K incidentu se vyjádřil i prezident Volodymyr Zelenskyj. „Vyšetřují se všechny okolnosti. Zejména se prověřuje verze o teroristickém činu. Pověřil jsem policii a bezpečnostní službu, aby veřejnost informovaly o nutných podrobnostech,“ napsal Zelenskyj na telegramu.
Dvojí výbuch – druhý nastal po příjezdu záchranných složek – v centru západoukrajinského Lvova v noci na neděli připravil o život mladou policistku a dalších 25 lidí zranil. Zelenskyj to označil za brutální a cynický teroristický čin, za kterým stojí Rusko. V této souvislosti bylo podle něj zatčeno několik lidí. Podle předběžného vyšetřování stála za detonací podomácku vyrobená výbušnina. V době explozí nebyl v regionu poplach, který by varoval před ruskými vzdušnými útoky.
V pondělí pozdě večer úřady oznámily výbuch na policejní stanici v Dnipru. Příčiny nejsou známé. Hlášení nezmiňuje žádné zraněné a uvádí pouze materiální škody, jako zničený nábytek a rozbitá okna.
Ukrajina se už čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Země čelí denně ruským vzdušným útokům, které způsobují exploze v ukrajinských městech a vesnicích i daleko od frontové linie. Podobný typ incidentů, jaký úřady ohlásily ze Lvova a Mykolajivu, je ale ve válce poměrně vzácný.
