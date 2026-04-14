Vance vyzval papeže, aby se nevměšoval do amerických záležitostí


před 41 mminutami|Zdroj: The New York Times, ČTK

Americký viceprezident JD Vance se zastal prezidenta Donalda Trumpa, který obvinil papeže z toho, že je příliš liberální a slabý v otázce kriminality. Vance dle serveru The New York Times papeže vyzval, aby se „nevměšoval do amerických záležitostí“ a aby se zaměřil na dění v katolické církvi. Papež v minulosti v souvislosti s kritikou z úst šéfa Bílého domu prohlásil, že se „Trumpovy administrativy nebojí“.

„Držte se toho, co se děje v katolické církvi,“ řekl Vance v pořadu s Bretem Baierem na stanici Fox News na otázku, zda souhlasí s Trumpovými výroky proti papeži. „A nechte prezidenta Spojených států, aby se držel určování americké veřejné politiky,“ doplnil.

„Když jsou v konfliktu, tak jsou v konfliktu. Moc se tím netrápím,“ dodal. „Myslím, že je to přirozená věc. Jsem si jistý, že se to stane v budoucnu a není to tak velký problém. Dělo se to i v minulosti,“ uvedl Vance. The New York Times poznamenaly, že Vance, ačkoliv často ostře útočí na kritiky administrativy podobně jako Trump, hovořil v souvislosti s papežem „diplomatickým tónem“.

„Myslím, že je dobře, že papež prosazuje věci, na kterých mu záleží. Občas se nebudeme shodovat v podstatných otázkách. Myslím, že je to rozumná věc,“ podotkl také Vance. Server také připomíná, že Vance je katolík, který konvertoval k víře ve věku 35 let.

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš
Prezident USA Donald Trump

Střet mezi Trumpem a papežem

Ke střetu mezi Trumpem a Vatikánem došlo jen několik dní poté, co se Vanceovi a týmu amerických diplomatů nepodařilo dosáhnout mírové dohody s Íránem, podotýká server. Papež Lev XIV. je jedním z nejvlivnějších kritiků války USA s Íránem na světě a ostře nesouhlasí s tvrzením Trumpovy administrativy, že „válka má boží požehnání“.

Lev XIV. také v minulosti kritizoval například zadržování migrantů ve Spojených státech ze strany Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Papež také odmítá válku na Blízkém východě, stejně jako další konflikty, například ruskou válku na Ukrajině. V pátek papež prohlásil, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku. Podle něj Ježíš „nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby“.

Americký prezident v této souvislosti v noci na pondělí na své sociální síti Truth Social napsal, že Lev XIV. „by měl být vděčný za zvolení papežem“. „Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ nechal se slyšet Trump. Podle něj papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. Takový postoj hlava katolické církve ani vatikánská diplomacie ale nikdy neuvedly. „Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám to, kvůli čemuž jsem byl zvolen,“ dodal Trump.

Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP.

Zveřejněný obrázek vyvolal pobouření

Krátce po zveřejnění příspěvku také sdílel na své sociální síti obrázek s náboženskou tematikou, který byl patrně vytvořen pomocí umělé inteligence (AI). Republikánský prezident byl na něm vyobrazen, jak léčí nemocného podobně jako Ježíš Kristus.

Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, apeloval papež
Papež Lev XIV. při kázání Urbi et orbi (Městu a světu)

O několik hodin později šéf Bílého domu příspěvek ze svého profilu smazal poté, co obrázek vyvolal pobouření napříč politickým spektrem – včetně řady konzervativců, kteří ho označili za zneuctění. Později Trump tvrdil, že na obrázku byl znázorněn jako lékař a že přirovnání k Ježíši vymyslela „média šířící lživé zprávy“.

Papež reagoval, že je odhodlán nadále hlasitě vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír a dialog. „Nechci se s ním (s Trumpem) pouštět do debaty. Nemyslím si, že evangelické poselství má být zneužíváno tak, jak to někteří lidé dělají,“ řekl Lev XIV. „V dnešním světě trpí příliš mnoho lidí. Zabíjí se příliš mnoho nevinných. A myslím si, že někdo musí vystoupit a říct, že existuje lepší cesta,“ prohlásil. „Trumpovy vlády se nebojím,“ dodal podle italské tiskové agentury ANSA.

Za hlavu katolické církve se v příspěvku na síti X postavil například íránský prezident Masúd Pezeškján. Odmítavě se ke kritice na adresu hlavy katolické církve vyslovila i italská premiérka Giorgia Meloniová.

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

před 50 mminutami
Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

13:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

13:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

ŽivěSněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

04:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem

13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu.
Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

Studenti celého světa se zúčastnili 3,5 kilometru dlouhého Pochodu živých, který se koná každoročně v Den památky holocaustu. Trasa vede z koncentračního tábora Osvětim do Osvětimi II Březinky. Připomněli si tak pochody smrti, které se koncem války konaly na řadě míst. Letošního ročníku se zúčastnil i izraelský ministr školství Jo'av Kiš.
před 50 mminutami

Aerolinky žádají EU o pomoc s dopady války na Blízkém východě

Největší evropské aerolinky žádají Evropskou unii, aby jim ulevila od dopadů války na Blízkém východě, informují agentury Bloomberg a Reuters s odvoláním na příslušný dokument sdružení Airlines 4 Europe (A4E). Mezi jeho členy jsou například Lufthansa, Air France-KLM nebo majitel British Airways společnost IAG. Aerolinky po Bruselu žádají, aby zavedl dočasná opatření, jež by jim pomohla překonat případný nedostatek leteckého paliva a vyšší náklady způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem.
12:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána

„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
před 4 hhodinami

Část Poláků chce silnici propojující české a ukrajinské hranice

Polští silničáři pokračují v rychlé výstavbě dálnic. Aktuálně už je v zemi otevřených na pět a půl tisíce kilometrů rychlostních komunikací – před pěti lety to bylo přibližně o tisíc kilometrů méně. Lidé především na jihu země ale už nyní horují za další komunikaci. Přejí si novou silnici, která by propojila české a ukrajinské hranice.
06:30Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

Neznámí pachatelé na hlavním nádraží v Gelsenkirchenu na západě Německa přeřízli kabel, čímž způsobili komplikace v železniční dopravě v širším regionu, informovala agentura DPA. Podle policie nelze vyloučit, že šlo o sabotážní akci.
před 5 hhodinami

Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj

Ukrajincům se nedávno poprvé podařilo dobýt pozice ruských okupantů výhradně za použití dronů a pozemních robotických systémů, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Okupanti se vzdali a operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ uvedl na síti X. Tento údajný milník navazuje na další nedávné příklady bezpilotních technologií pomáhajících v komplexních bojových situacích, píše web United24media.com.
před 5 hhodinami
Načítání...