Vance vyzval papeže, aby se nevměšoval do amerických záležitostí

Americký viceprezident JD Vance se zastal prezidenta Donalda Trumpa, který obvinil papeže z toho, že je příliš liberální a slabý v otázce kriminality. Vance dle serveru The New York Times papeže vyzval, aby se „nevměšoval do amerických záležitostí“ a aby se zaměřil na dění v katolické církvi. Papež v minulosti v souvislosti s kritikou z úst šéfa Bílého domu prohlásil, že se „Trumpovy administrativy nebojí“.
„Držte se toho, co se děje v katolické církvi,“ řekl Vance v pořadu s Bretem Baierem na stanici Fox News na otázku, zda souhlasí s Trumpovými výroky proti papeži. „A nechte prezidenta Spojených států, aby se držel určování americké veřejné politiky,“ doplnil.
„Když jsou v konfliktu, tak jsou v konfliktu. Moc se tím netrápím,“ dodal. „Myslím, že je to přirozená věc. Jsem si jistý, že se to stane v budoucnu a není to tak velký problém. Dělo se to i v minulosti,“ uvedl Vance. The New York Times poznamenaly, že Vance, ačkoliv často ostře útočí na kritiky administrativy podobně jako Trump, hovořil v souvislosti s papežem „diplomatickým tónem“.
„Myslím, že je dobře, že papež prosazuje věci, na kterých mu záleží. Občas se nebudeme shodovat v podstatných otázkách. Myslím, že je to rozumná věc,“ podotkl také Vance. Server také připomíná, že Vance je katolík, který konvertoval k víře ve věku 35 let.
Střet mezi Trumpem a papežem
Ke střetu mezi Trumpem a Vatikánem došlo jen několik dní poté, co se Vanceovi a týmu amerických diplomatů nepodařilo dosáhnout mírové dohody s Íránem, podotýká server. Papež Lev XIV. je jedním z nejvlivnějších kritiků války USA s Íránem na světě a ostře nesouhlasí s tvrzením Trumpovy administrativy, že „válka má boží požehnání“.
Lev XIV. také v minulosti kritizoval například zadržování migrantů ve Spojených státech ze strany Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Papež také odmítá válku na Blízkém východě, stejně jako další konflikty, například ruskou válku na Ukrajině. V pátek papež prohlásil, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku. Podle něj Ježíš „nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby“.
Americký prezident v této souvislosti v noci na pondělí na své sociální síti Truth Social napsal, že Lev XIV. „by měl být vděčný za zvolení papežem“. „Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ nechal se slyšet Trump. Podle něj papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. Takový postoj hlava katolické církve ani vatikánská diplomacie ale nikdy neuvedly. „Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám to, kvůli čemuž jsem byl zvolen,“ dodal Trump.
Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP.
Zveřejněný obrázek vyvolal pobouření
Krátce po zveřejnění příspěvku také sdílel na své sociální síti obrázek s náboženskou tematikou, který byl patrně vytvořen pomocí umělé inteligence (AI). Republikánský prezident byl na něm vyobrazen, jak léčí nemocného podobně jako Ježíš Kristus.
O několik hodin později šéf Bílého domu příspěvek ze svého profilu smazal poté, co obrázek vyvolal pobouření napříč politickým spektrem – včetně řady konzervativců, kteří ho označili za zneuctění. Později Trump tvrdil, že na obrázku byl znázorněn jako lékař a že přirovnání k Ježíši vymyslela „média šířící lživé zprávy“.
Papež reagoval, že je odhodlán nadále hlasitě vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír a dialog. „Nechci se s ním (s Trumpem) pouštět do debaty. Nemyslím si, že evangelické poselství má být zneužíváno tak, jak to někteří lidé dělají,“ řekl Lev XIV. „V dnešním světě trpí příliš mnoho lidí. Zabíjí se příliš mnoho nevinných. A myslím si, že někdo musí vystoupit a říct, že existuje lepší cesta,“ prohlásil. „Trumpovy vlády se nebojím,“ dodal podle italské tiskové agentury ANSA.
Za hlavu katolické církve se v příspěvku na síti X postavil například íránský prezident Masúd Pezeškján. Odmítavě se ke kritice na adresu hlavy katolické církve vyslovila i italská premiérka Giorgia Meloniová.