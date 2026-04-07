V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

Australská policie zadržela prvního a nejslavnějšího člena speciálních jednotek Bena Robertse-Smitha, kterého viní z páchání válečných zločinů v Afghánistánu. Nositel nejvíce vyznamenání ze všech žijících australských vojáků skončil v cele – podle úřadů má na svědomí vraždu nejméně pěti civilistů. Obviněný jakékoli nezákonné jednání dlouhodobě popírá.
Válečného hrdinu čekalo nemilé překvapení hned po příletu do Sydney – místo klidného víkendu s rodinou zamířil Ben Roberts-Smith za mříže. Držitele nejvyššího australského vojenského vyznamenání za to, že sám přemohl bojovníky Tálibánu útočící na jeho jednotku, nyní úřady viní ze smrti pěti afghánských civilistů.
„Oběti byly zastřeleny obžalovaným nebo podřízenými členy australské armády v přítomnosti obžalovaného na jeho příkaz,“ uvedla komisařka tamní federální policie Krissy Barrettová.
Veteránovi hrozí až doživotí
Válečných zločinů se účastník šesti misí v Afghánistánu měl dopustit v letech 2009 až 2012. Podle detektivů jako velitel zvláštní jednotky SAS zastřelil neozbrojeného mladíka nebo vydal rozkaz k zabití muže, kterého předtím sám shodil ze skály. Obě vraždy patří k 53 případům, které prověřoval speciální tým vyšetřovatelů.
Několik případů odhalilo už před šesti lety pátrání australské veřejnoprávní televize. Zabití neozbrojeného civilisty členy speciálních sil zachytila kamera na přilbě vojenského psovoda.
Armáda elitní útvar rozpustila. Hned po prvním zveřejnění kauzy v médiích se Ben Roberts-Smith pokusil očistit své jméno u soudu – opakoval, že vždy zabíjel pouze v boji, proces za miliony dolarů ale prohrál.
„Je to den spravedlnosti pro ty statečné muže z SAS, kteří se ozvali a řekli pravdu o tom, kým Ben Roberts-Smith ve skutečnosti je: válečným zločincem, tyranem a lhářem,“ prohlásil tehdy australský novinář Nick McKenzie. Nyní úřady věří, že posbíraly dost důkazů na to, aby sedmačtyřicetiletého bývalého vojáka mohly potrestat. Za každou vraždu mu hrozí až doživotí.