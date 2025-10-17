V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v noci na pátek před jeho domem v Římě, píše agentura ANSA. Exploze byla tak silná, že otřásla celou čtvrtí a poškozena byla i sousední budova. Nikdo nebyl zraněn. Italské úřady zahájily vyšetřování, do kterého se zapojily i orgány zabývající se bojem proti mafii.
Na sociálních sítích pořadu Report, který Ranucci moderuje, bylo zveřejněno video z místa incidentu zachycující zničená a ohořelá auta. Exploze byla podle Reportu tak silná, že mohla zabít kohokoliv, kdo procházel kolem.
„Jsem v autě za doprovodu policie a jdu nahlásit, co se stalo,“ řekl Ranucci agentuře ANSA. Výbuch auta poškodil i vůz jeho dcery, která podle něj zaparkovala vůz vedle dvacet minut před incidentem. „Zdá se, že jde o provizorní výbušné zařízení, ale teď musíme určit povahu výbušniny. Se všemi hrozbami, které dostáváme, není snadné určit zdroj,“ dodal novinář.
Čtyřiašedesátiletý Ranucci je podle agentury APA jedním z nejznámějších italských investigativních novinářů. Od roku 2017 moderuje v televizi RAI3 prestižní investigativní televizní pořad Report. Dříve pracoval jako válečný a zahraniční zpravodaj – informoval mimo jiné o válkách na Balkáně, konfliktech na Blízkém východě a různých přírodních katastrofách.
Od roku 2014, kdy mu bylo mafií vyhrožováno smrtí, je pod policejní ochranou, uvádí ANSA. Tu italský ministr vnitra Matteo Piantedosi nyní ještě posílil. „Vydal jsem rozkaz posílit veškerá opatření na jeho maximální ochranu,“ uvedl podle serveru RAI.
Premiérka Itálie Giorgia Meloniová vyjádřila Ranuccimu plnou podporu a pokus o zastrašení novináře odsoudila. Dále ve svém vyjádření uvedla, že svoboda a nezávislost médií jsou nepostradatelnými hodnotami demokracie, které bude i nadále bránit.
V podobném duchu se k incidentu vyslovil i ministr obrany Guido Crosetto na profilu italského ministerstva obrany na sociální síti X. „Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale jde o extrémní závažnost činu, která zasahuje nejen novináře, ale i samotnou svobodu informovat a vyjadřovat se,“ napsal Crosetto a vyjádřil podporu Ranuccimu i jeho rodině.