Italská Cosa Nostra nemá lidi, ukázala policejní razie

Aktivity navíc nemají problém bossové řídit přímo z věznic, a to díky pašovaným SIM kartám a šifrovaným telefonům. Jeden z nich třeba z cely sledoval on-line živý přenos napadení muže, které na dálku sám nařídil.

„V odposleších to říkají jasně: ‚Itálie se nám stala nepohodlnou, musím pryč.‘ To znamená, že jsme organizovaný zločin zahnali do kouta, boj proti mafii neustává a nikdy neustane,“ tvrdí italská premiérka Giorgia Meloniová.

Vede vláda, ale mafie má stále vliv

Sicilská mafie vydělávala dekády na výpalném a pašování drog. V 90. letech dokonce povraždila několik státních zástupců včetně známého Giovanniho Falconeho.

Pak ji ale oslabilo zatčení mnoha vlivných bossů, což otevřelo prostor pro posílení kalábrijské 'Ndranghety. Ta je uzavřenější, lépe organizovaná a vydělává i díky obchodním investicím. Nicméně i proti ní italská policie pravidelně zasahuje.

V pomyslném souboji obou stran vede vláda, ale mafie má stále vliv, hlavně v ekonomické sféře, míní politoložka Miroslava Ferrarová z Vysoké školy ekonomické. „Už to není ta mafie, která bývala v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, kdy to šlo hlavně přes vraždy a atentáty,“ dodala.

Boj proti mafii je prioritou všech italských vlád a Meloniová chce prokázat, že tomuto závazku dostojí, zmínila Ferrarová.