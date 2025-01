Italská mafie v Praze vydělávala miliardy na daňových podvodech

Česko bylo jednou ze zemí, ve kterých italská mafie vydělávala miliardy korun na daňových podvodech. Případ v polovině listopadu zveřejnila evropská prokuratura, která akci spustila s krycím názvem Moby Dick. Podvod spočíval v tom, že neapolská Camorra zapojila řadu firem, které sídlí v Praze, do podvodných obchodů s cílem vyhnout se placení daní. Celková škoda přesahuje třicet miliard korun. Policie činnost skupiny několik let sledovala v deseti evropských zemích, včetně Česka. Pro Reportéry ČT natáčela Jevhenija Vachničenko.

„Pro ně to znamenalo, že v Česku buď nakoupí ready made, to znamená firmy na klíč, a do nich dosadí lidi, které velmi často sehnali na inzerát, velmi často to byli lidé, kteří byli i v nouzi a pro ně to bylo vítaným přivýdělkem. Podepsali papíry, dostali za to několik tisíc korun. Dál se nestarali a dané firmy pak byly klíčové v tom, že vytvářely často fiktivní obchod,“ vysvětluje Holcová.

Firma ve svém prodejním portfoliu nabízí monitory nebo tiskárny, u kterých nejsou uvedené ceny. Podle rejstříku byl jedním z jednatelů i již zmíněný Rodolphe Ballaera, a to do dubna roku 2023. Právě pomocí prodeje elektroniky údajně docházelo ke krácení daní.

„V Itálii se reálně naložil kamion plný elektroniky, který ji dodává do své partnerské české firmy, která elektroniku na papíře převezme, to znamená, že všechny doklady jsou naprosto v pořádku a následně místo toho, aby tady byla prodána zákazníkům, tak jede buď do Španělska, nebo se vrací do Itálie. A tím vlastně všechny papíry, které mají být předloženy k vratkám DPH, jsou úplně v pořádku,“ popisuje Holcová.

Podle Žežulky umožňuje DPH konkrétně elektroniku nabídnout koncovému uživateli levněji. „A protože po elektronice je velký zájem a obecně je velmi citlivá na cenu, tak v tomhle okamžiku máte komoditu, která jde velmi dobře prodat, a fakticky je obrátka toho zboží strašně rychlá,“ podotýká Žežulka.

Rodolphe Ballaera má v Česku ještě realitní společnost Ballaro, s. r. o., přes kterou si pořizoval další majetky. Ani v tomto případě na adrese sídla společnosti nikdo nebyl. Podle advokáta Ondřeje Múky je kriminalita související s daněmi a s daní z přidané hodnoty spíše sekundární. „A primárně se jedná o podvodnou část různého typu a pak určité specializované odnože kriminality jako drogy nebo obchod s bílým masem,“ míní Múka.

Holcová: Česko hraje důležitou roli

„Česká republika, co se týká mezinárodního organizovaného zločinu, i co se týká italských mafií, jako je 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra, hraje velmi důležitou roli,“ podotkla také Holcová.

Další firmou je Corpedia, která má sídlit na pražských Vinohradech a do května roku 2024 se jmenovala Alegrotino. Právě ta je dalším článkem v řetězci stovek firem po celé Evropě. V italském policejním spise je zmiňovaná v odposleších, které vyšetřovatelé získávali několik let. Ani tam se nikoho nepodařilo zastihnout. Také firma Otaro Trading v případu figuruje. Jednatelem by měl být Pavel Klanica, který je dle obchodního rejstříku jednatelem ve více než sedmi stovkách firem.

V průběhu vyšetřování se u podezřelých firem často měnili jejich zástupci. V policejním spise se u Otaro Trading objevuje jiné jméno, a to Roman Veszprémi. Ten je uvedený jako skutečný majitel společnosti. V roce 2022 měl vystavovat faktury dalším neexistujícím firmám v celkové částce více než čtyři miliony eur. Podle Evropské prokuratury ztrácí Evropa na daňových podvodech padesát miliard eur ročně. Pro srovnání obchod s drogami je odhadován na třicet miliard eur.

„Daňové podvody tvoří sice, dalo by se říci, v uvozovkách, pouze 17,5 procenta celkového počtu případů, kterými se úřad žalobce zabývá. Na druhé straně však představuje přibližně 59 procent celkové způsobené škody. Do konce roku 2023 jsme měli 339 otevřených případů krácení daně z přidané hodnoty, což představovalo 11,5 miliardy eur způsobené škody,“ shrnula Bártíková.