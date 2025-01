Strůjci kyberpodvodů „perou“ peníze přes bílé koně

Roli si vyzkoušela jedna z reportérek. V centru Prahy se sešla s mužem, který chtěl nechat na její účet poslat peníze, které by pak společně vybrali z bankomatu. Muž tvrdí, že jde o peníze z bitcoinu. Podle informací Reportérů+ jde o běžnou legendu.

„Fungují jako regulérní firmy. Oni prostě najímají lidi, kteří dobře vědí, že páchají trestnou činnost,“ popisuje ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha.

„Útoků se dopouštějí organizované zločinecké skupiny. Útoky přicházejí často ze zahraničí, jsou to sofistikované sítě, které mají přesně rozdělené role, kdo má co dělat,“ dodává kriminalista Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Ondřej Kapr.

Romantické podvody

Dnes už existuje mnoho typů kyberzločinů. Stačí třeba kliknout při nákupu nebo prodeji přes internet na podvodný odkaz. Rozšířené jsou také takzvané romantické podvody.

„Představil se mi jako vedoucí lékařského týmu na misi v Jemenu, tak jsme si jenom tak nezávazně povídali,“ sděluje Helena, podvedená a zároveň odsouzená za zpronevěru. Muž účetní z olomoucké školy namluvil, že s ní chce žít. Nakonec kvůli neexistujícímu milenci ukradla ze školní pokladny přes čtrnáct milionů. Teď je ve vězení.

„Stát se to nemělo. Třeba jsem chtěla být šťastná. Bohužel to nevyšlo. Tak je to naopak,“ říká Helena. Případů, kdy se podvodníci snaží člověka připravit o peníze, rapidně přibývá. V roce 2018 jich bylo necelých sedm tisíc. Vloni počet kyberpodvodů atakoval dvacet tisíc.