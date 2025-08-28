Když se pokoušíte domluvit si natáčení v Číně, v devadesáti procentech to dopadne odmítnutím, popsala v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. Práce podle ní musí být rychlá, stejně jako návrat z místa. Protože v nějakém okamžiku vás zadrží a snaží se vám v natáčení zabránit, sdílela svou zkušenost.
Dřív nebo později vás zadrží, popisuje natáčení v Číně zpravodajka Šámalová
Šámalová poznamenala, že Asie je velmi různorodý kontinent. „A pochopitelně ty rozdíly jsou velké – ať už jde o společnost, nebo o podmínky k práci.“ Zatímco v Jižní Koreji nebo v Japonsku si štáb domluví natáčení a lidé jsou velmi vstřícní, rádi spolupracují a na vše odpoví, v Číně je to dle zkušeností zpravodajky daleko horší.
„Tam máte dvě možnosti. Buď si natáčení pokusíte domluvit, což dost často vede k tomu, že vás posílají od čerta k ďáblu, a nakonec – řekněme tak v devadesáti procentech – to vyústí odmítnutím, nebo prostě jedete ad hoc a promýšlíte si, jak toho co nejvíce a co nejrychleji natočit a co nejdříve a nejrychleji se zase vrátit, abyste skutečně něco pořídili. Protože v nějakém okamžiku – dříve nebo později, ale zcela jistě – vás někde zadrží a snaží se vám v natáčení zabránit,“ popsala.
Podle ní se ale často stává i to, že nedopadnou ani předem domluvené věci. To zažila například při natáčení elektrárny se solárními panely na vodě s šéfem elektrárny. „I to skončilo tím, že přijelo několik policejních vozů, asi patnáct policistů a dalších třicet mužů z vesnice společně se stranickým výborem. A vložili se do natáčení, zakázali nám pokračovat, zakázali šéfovi té společnosti, aby pokračoval v rozhovoru,“ vzpomínala.
Obavy kvůli „kostlivcům ve skříni“
Často podle Šámalové policii na štáb zavolají lidé, v případě natáčení elektrárny se domnívá, že možná mohly být použity sledovací technologie. Lidé v Číně se podle ní nechtějí dostávat do problémů.
Šámalová také řekla, že menší města nebo provincie mají velmi často nějakého „kostlivce ve skříni “. „A oni nevědí, proč jsme přijeli. I když točíme třeba pozitivní nebo neutrální věc, tak mají obavy, aby na nás ten kostlivec nevypadl, nebo aby neměli nějaké problémy. A snaží se nás co nejrychleji vypudit za hranice své odpovědnosti – z vesnice, okresu, provincie.“
„Jako sledovat divadlo za oponou“
Co se týče získávání informací zevnitř Komunistické strany Číny, je to podle Šámalové „asi jako když sledujete divadlo za oponou“. „Takže nevíte, co přesně se tam odehrává, ale vidíte nějaké pohyby nebo stíny,“ načrtla.
Vysvětlila, že experti mnohé zjišťují z důležitých projevů. „Skutečně čtou mezi řádky, sledují, jaké výrazy se tam objevují, jak často se objevují nebo jaké nové slogany propaganda a strana razí. A z toho vyvozují nové priority vlády a podobně.“ Sleduje se například také to, kdo se objevuje na sjezdech komunistické strany.