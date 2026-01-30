Úřady v USA zatkly bývalého moderátora CNN, který byl u protestu v Minnesotě

Úřady ve Spojených státech ve čtvrtek zatkly amerického novináře a bývalého moderátora stanice CNN Dona Lemona. Stalo se tak v souvislosti s tím, že Lemon před několika dny z kostela ve městě Saint Paul v Minnesotě živě přenášel protest proti pastorovi, který zároveň působí jako přední představitel tamní pobočky Úřadu pro imigraci a cla (ICE). V pátek o tom informovala americká média.
„Federální agenti včera (ve čtvrtek) večer zatkli Dona Lemona v Los Angeles, kde pokrýval ceny Grammy,“ uvedl podle stanice CNN Lemonův právník Abbe Lowell. Lemon je podle Lowella novinářem už třicet let a jeho aktivity v Minnesotě se nelišily od jeho běžné práce. „První dodatek (americké ústavy) existuje proto, aby chránil novináře, jejichž úkolem je odhalit pravdu a hnát mocné k odpovědnosti,“ dodal právník.
Není jasné, jakému obvinění Lemon v souvislosti s protestem z 18. ledna čelí, píše agentura AP. Lemon, který byl z CNN propuštěn v roce 2023, už dříve uvedl, že se protestu účastnil jako novinář a že není nijak spřízněn se skupinou, která akci zorganizovala.
Prominentní právník v oblasti občanských práv a další dva účastníci protestu byli zatčeni minulý týden, připomněla AP. Prokurátoři je obvinili z porušení občanských práv, jelikož narušili bohoslužbu v kostele Cities Church v Saint Paul.
Znesvětili svatyni, tvrdí ministerstvo
Ministerstvo spravedlnosti po protestu uvedlo, že protestující „znesvětili svatyni“ a že budou čelit vyšetřování. Americký prezident Donald Trump je označil za agitátory a povstalce.
Na záběrech z protestu v kostele demonstranti skandují hesla jako „Pryč s ICE“ a „Spravedlnost pro Renée Goodovou“, ženu, kterou příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna zastřelil v Minneapolisu. Video zveřejnilo hnutí Black Lives Matter (BLM) Minnesota, které se na organizaci protestu podílelo. Protest se konal necelý týden před zastřelením zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty na ulici v Minneapolisu 24. ledna.
BLM vzniklo na protest proti policejnímu násilí na Afroameričanech. Goodová, která byla běloška, byla zastřelena jen několik ulic od místa, kde bělošský policista Derek Chauvin v roce 2020 při zatýkání zabil Afroameričana George Floyda. Chauvin si odpykává 22letý trest vězení za vraždu.
- Svět
- USA
- Migrace
- ICE
- CNN
- Protest
- Demonstrace
- Don Lemon
- Minnesota
- Minneapolis
- Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických
- Renée Goodová
- Alex Pretti
- Abbe Lowell
- Ministerstvo spravedlnosti
- Donald Trump
- Policejní násilí
- Úřad pro imigraci a cla
- Black Lives Matter
- Derek Chauvin
- Vyšetřování
- Novinář
- Demonstranti
- Zatýkání
- Výběr redakce
- Výběr