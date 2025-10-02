Rusko modernizovalo své rakety tak, aby se při úderech na ukrajinské cíle dokázaly vyhnout americkým systémům protivzdušné obrany Patriot, píše list Financial Times (FT) s odkazem na ukrajinské i západní činitele.
Upravené ruské rakety unikají systému Patriot, píše FT
Ještě letos v červenci zachytila Ukrajina 37 procent ruských balistických raket, v září míra úspěšnosti klesla na pouhých šest procent – a to i přes pokles ruských odpalů, upozorňuje FT. Letectvo ve středu oznámilo, že všechny čtyři ruské rakety Iskander-M odpálené přes noc zasáhly své cíle.
Podle FT Moskva upravila svůj mobilní raketový systém Iskander-M s doletem až 500 kilometrů a hypersonické rakety Kinžal, které dokáží zasáhnout cíle vzdálené až 480 kilometrů.
Náhlá změna trajektorie
Střely nyní nejprve sledují standardní trajektorii, než se z ní náhle odkloní a vrhnou se do strmého střemhlavého letu, nebo provedou manévry, které „zmatou a vyhnou se“ likvidaci systémem Patriot.
Západní úředník informovaný o údajích o výkonu systémů Patriot uvedl, že prvním náznakem úpravy ruských raket je právě výrazný pokles míry zachycení. Podle tohoto zdroje se objevil „vzorec“, kdy se blížící střely v konečné fázi letu odchylovaly od dříve nastavených parametrů zásahu.
Upravený software
Podle analytiků jsou za zvýšenou účinností ruských střel úpravy softwaru, konkrétně naváděcích systémů. Výzkumník z Univerzity v Oslu Fabian Hoffmann poznamenal, že Iskander-M „může ve finální fázi manévrovat poměrně agresivně“. „Strmější finální trajektorie je něco, co se dá v raketě naprogramovat,“ konstatoval.
Modernizace raket byla patrná při nedávných úderech na ukrajinská zařízení na výrobu dronů, píše FT. Nejméně čtyři takové závody byly údajně poškozeny letos v létě, zatímco dvě další rakety měly mířit na kanceláře výrobce součástek pro bezpilotní stroje.
Ruské projektily, které unikly ukrajinské protivzdušné obraně, poškodily také kanceláře delegace EU a Britské rady, které se nacházejí poblíž.
Klíčová zbraň
Systémy Patriot jsou jedinými zbraněmi v ukrajinském arzenálu schopnými zachytit ruské balistické rakety a zůstávají klíčovým prvkem obrany před rozsáhlými útoky agresora na města a infrastrukturu.
Kyjev sdílí data o střetu raket se systémem Patriot s Pentagonem a americkými výrobci systémů protivzdušné obrany, uvedli západní i ukrajinští představitelé.
Informace se používají k provádění aktualizací potřebných k udržení kroku s ruskými úpravami, často je ale Kreml o krok napřed. První náměstek ukrajinského ministra zahraničí Sergej Kyslycja FT řekl, že spojenci Kyjeva musí zastavit tok západních součástek z Číny do Ruska.
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od 24. února 2022, součástí bojů jsou i vzdušné útoky, které nyní podnikají obě země. Kyjev v posledních měsících stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ropný průmysl v Ruské federaci. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování nepřátelské armády a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.