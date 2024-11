Ukrajinci říkají, že jim Západ pomáhá přežít, ne vyhrát, líčí Procházková

Americký souhlas navíc podle Procházkové vnímají Ukrajinci tak, že „přišel trochu pozdě“. „Vám to strašně dlouho trvá, než se rozhodnete, ale děkujeme i za to,“ citovala výroky některých obránců země. Podle ní se dostali během války do jistého „entuziasmu“ a víry v to, že by pro ně měla „spravedlivá obranná válka dobře dopadnout“.

Z díků obavy

S pokračující válkou se proměňuje nálada v ukrajinské společnosti. Procházková upozornila na odlišný postoj řady Ukrajinců vůči Západu, původně slýchala prý slova díků. „Teď říkají (…) – vy nám pomáháte se udržet, ale nepomáháte nám vyhrát,“ pokračovala. Mezi obyvatelstvem jsou podle ní populární různé teorie o tom, proč tomu tak je – například, že na tom vydělávají Spojené státy, protože zamění Rusko jako dodavatele plynu do Evropy.

„Necítím tam zlost, že by nám to vyčítali, oni si tak nějak o nás myslí své,“ zmínila. Tamní vláda naopak tlačí na to, aby se zahájila větší výroba dronů a raket na ukrajinském území. „Investujte do našeho obranného průmyslu, do našich zbrojovek. Ony taky budou vydělávat na válce a my to zvládneme.“

To je podle Procházkové „postoj intelektuální elity“, která pochopila, že se nelze spoléhat na Evropu – otázkou však je, jaké kroky učiní zvolený americký prezident Donald Trump po lednovém jmenování do funkce.