Prakticky sami zastavujeme hordu valící se na Evropu, říká ukrajinská vojákyně

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

„Ráda bych řekla, že to, co si občas Evropané myslí o Ukrajině, že je tam v určité části klid, vůbec není pravda. Každý den se střílí, každý den se ostřeluje, každý den tam umírají lidé, a to i civilisté a malé děti. Skutečně není pravda, že by tam byl klid,“ říká o ruské válce na Ukrajině vojákyně Oksana Volodymyrivna Rubaniaková. V Událostech, komentářích mluvila také o tom, co by Ukrajině v konfliktu pomohlo nebo jak jí válka změnila život.

Rubaniaková není pouze vojákyní, ale je i občanskou aktivistkou, básnířkou a spisovatelkou. Sama sebe ale nejvíce identifikuje jako vojákyni. „Je to něco, co je pro mě velice důležité. Ostatní, to je něco, čemu se věnuji paralelně,“ vysvětlila. Rok a půl sloužila v kulometné četě, kde byla jedinou ženou. „Ráda bych doplnila řady vojáků ženami. V ukrajinské armádě nyní slouží 67 tisíc žen na různých pozicích a to je důkaz toho, že ženy mohou stejně jako muži pracovat v armádě,“ sdělila. Ženy by podle Rubaniakové mohly pomoci vykrýt i personální nedostatek. Pro Ukrajinu je podle ní důležitá pomoc, například prostřednictvím dodávek zbraní. „Pomohlo by nám i to, kdyby se země NATO zapojily do boje, protože v současné době je Ukrajina prakticky sama, kdo zastavuje tuto hordu valící se na Evropu,“ uvedla.