Ukončete válku v Gaze, naléhal Blinken v Izraeli

V Izraeli sílí podpora klidu zbraní

„Američané vidí možná časově omezené okno, kterým by se Izrael mohl vsunout do nové éry, ve které by byl konflikt v Gaze buď ukončen nebo na delší dobu zmrazen, tedy dlouhodobé nebo střednědobé příměří. V Izraeli to vypadá, že zabití Sinvára aktivizovalo část společnosti, která požaduje dohodu o příměří, a hlavně o rukojmí,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek s tím, že nyní o tomto scénáři uvažují už i pravicové síly.

Jednou z variant je podle Borka jednání o klidu zbraní, který by trval měsíce nebo déle a zahrnoval by propuštění rukojmí i většího počtu palestinských teroristů. „Druhou možností je částečná dohoda, to znamená propuštění jen několika rukojmí výměnou za týden dva klidu zbraní, což by byla repríza klidu zbraní, který se odehrál skoro před rokem, kdy na týden utichly zbraně a stovka rukojmí se vrátila domů,“ připomněl Borek.

Podle zpravodaje ale dohodě brání v současné době hlavně Hamás, jemuž vleklá válka vyhovuje, protože vyčerpává Izrael vojensky i ekonomicky. Teroristické hnutí si také ve světě buduje obraz oběti, kdy poukazuje na velké množství mrtvých civilistů.