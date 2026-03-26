Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země


26. 3. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Generální tajemník NATO Mark Rutte k výroční zprávě NATO za rok 2025
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval ve čtvrtek členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.

Na zvýšení obranných výdajů evropských zemí tlačí americký prezident Donald Trump. Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů.

„Očekávám, že spojenci na příštím summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení pětiprocentního cíle,“ napsal Rutte v předmluvě výroční zprávy. Dodal, že „v době globální nejistoty zůstává zásadní pevné transatlantické pouto“. Při následné prezentaci zprávy Rutte před novináři prohlásil, že tématem summitu budou i konkrétní plány na navýšení výroby zbraní, které se podle něho dosud aliančním zemím nedaří naplnit podle představ.

Trump ocenil závazek členů NATO ke zvýšení výdajů na obranu
Americký prezident Donald Trump na summitu NATO

Státy NATO se loni po Trumpově naléhání shodly na tom, že do roku 2035 zvýší obranné výdaje na 3,5 procenta hrubého domácího produktu a dalších 1,5 procenta budou vydávat na nevojenské investice související s obranou.

Zatímco některé evropské země jako Polsko či pobaltské státy, které si nejintenzivněji uvědomují hrozbu z Ruska vedeného Vladimirem Putinem, již podle zprávy úroveň 3,5 procenta HDP dosáhly, další se pohybují okolo dvou procent. České ministerstvo obrany má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. Všech 32 členů NATO loni za obranu utratilo v průměru 2,77 procenta HDP.

Rozpory mezi USA a ostatními státy NATO kvůli Íránu

Rutte se ve čtvrtek vyjadřoval také k dalšímu tématu vyvolávajícímu rozpory mezi USA a ostatními zeměmi NATO. Trump opakovaně kritizoval spojence, že odmítli jeho zemi podpořit ve válce s Íránem, kterou na konci února zahájily americko-izraelské údery na Teherán.

„Vidím, že je trošku frustrován, co se týče Evropanů, že reagují příliš pomalu na jeho požadavky. To má jasný důvod, USA to nekonzultovaly,“ poznamenal Rutte s odkazem na fakt, že o zahájení úderů na Írán evropští spojenci Washingtonu nevěděli.

Evropští členové NATO se odmítají k útokům připojit a řada z nich vyzývá k ukončení války. Trump, který evropské členy Aliance v minulých dnech označil za zbabělce, ve čtvrtek napsal, že USA pomoc NATO nepotřebují, neochotu pomoci s Íránem však Alianci nikdy nezapomenou. Rutte zdůraznil, že část evropských zemí již přislíbila, že bude hledat možnosti, jak zabezpečit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tu svými útoky blokuje Írán, což způsobuje výrazný růst cen ropy a plynu.

Landovský: Bude velký tlak na toho, kdo nebude plnit závazek

Bývalý velvyslanec Česka při NATO, nyní působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Jakub Landovský považuje za nejpodstatnější z Rutteho projevu, že v roce 2025 všichni splnili a že Kanada na poslední chvíli dorovnala do rozpočtu „své peníze“.

„Máme deset zemí, které jsou na hraně a je jasno, že se bude Trumpovi vysvětlovat, že nikdo není pod ní“. Landovský se domnívá, že země, která za letošní rok nesplní ona dvě procenta „bude v pelotonu hodně vidět“ a bude na ni vyvíjen velký tlak. Do oněch deseti zemí patří nyní například Belgie, Itálie, Makedonie, Česko či Lucembursko a také Kanada, dodal.

Summit v Ankaře pak má podle něj důvěryhodně ukázat, že cíl pěti procent do roku 2035, který se skládá ze dvou podpoložek, je velmi důležitý a naplní se.

Smetana: NATO prošlo za poslední rok velkou krizí důvěry

Ředitel Pražského centra pro výzkum míru Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Miloš Smetana připomenul to, co v Rutteho projevu nezaznělo a co ho podle něj dělá odtrženým od reality. Tedy to, že za poslední rok si NATO prošlo největší krizí důvěry ve své historii.

„Důvěra, že by USA byly ochotny použít vojenskou sílu k obraně Aliance, se dostává na jedny z nejnižších čísel za velmi dlouhou dobu“. A vidí to prý jak experti, tak politici.

Uznal, že současné zvyšování výdajů je zásluhou americké vlády. Soudí však, že je to také proto, že „evropské státy vnímají americké závazky jako mnohem méně kredibilní a tím pádem berou mnohem vážněji své vlastní závazky. Uvědomují si, že v tomto ohledu je jejich strategická autonomie klíčová,“ podtrhl Smetana.

Experti Jakub Landovský a Michal Smetana k výroční zprávě NATO za rok 2025
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 na osm procent, zredukuje i spotřební daň. Maximální cena paliv se bude stanovovat denně, oznámil ve čt premiér Donald Tusk. Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou, uvedlo tamní ministerstvo financí v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval ve čtvrtek členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.
Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt

Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.
Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Pentagon zvažuje odklonění zbraní určených pro Ukrajinu na Blízký východ. Píše to list The Washington Post (WP) s odkazem na tři obeznámené zdroje a uvádí, že válka v Íránu výrazně sáhla do zásob některých důležitých druhů munice armády USA. Přesun by se mohl týkat i protiraketových střel, které spojenci Kyjeva zakoupili v rámci iniciativy NATO, uvedl WP. Podle šéfa NATO Marka Rutteho nicméně zatím dohodnuté spojenecké dodávky zásadních zbraní pro Ukrajinu pokračují.
Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Slovensko poskytne pomoc Moldavsku v souvislosti se znečištěním vodovodních systémů v několika jeho městech po ruském útoku na Ukrajinu, která s Moldavskem sousedí. Součástí dodávek budou chemické látky, které se používají k čištění znečištěných zdrojů pitné vody. Novinářům to po čtvrteční schůzce s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou řekl slovenský prezident Peter Pellegrini.
Evropská komise zahájila kvůli ochraně dětí řízení s pornostránkami

Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách (DSA), protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise to ve čtvrtek oznámila s tím, že s platformami zahájila formální řízení. XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku, Pornhub v Kanadě a Stripchat na Kypru.
Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně Isfahánu, napsal deník Ha'arec. Izraelská armáda také zabila velitele námořnictva íránských revolučních gard, tvrdí ministr obrany Jisra'el Kac.
