Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Podepsaný exekutivní příkaz se týká mimo jiné hovězího masa, kávy, kakaa nebo ovoce. Nový příkaz se týká brazilského dovozu do USA zpětně už od 13. listopadu. Podle textu nařízení bude možné vracet cla vybraná z dovozu osvobozených produktů od tohoto data. Opatření by mohlo souviset s rekordně nízkou popularitou Trumpa mimo jiné i kvůli rostoucím cenám potravin.
Brazílie dováží zhruba třetinu kávy spotřebované ve Spojených státech, uvedla agentura Reuters. USA jsou největším spotřebitelem kávy na světě. Brazílie je pro USA také významným dodavatelem hovězího, zejména pro výrobu hamburgerů. Ceny kávy v maloobchodě v USA letos vzrostly zhruba o čtyřicet procent, a to kvůli clům, ale i dalším faktorům, jako jsou výpadky produkce způsobené počasím.
Rostoucí ceny potravin se podle Reuters projevují na poklesu Trumpovy popularity, která se podle průzkumu Reuters/Ipsos dostala na nejnižší úroveň od jeho návratu do Bílého domu.
„Lze očekávat, že několik tisíc pytlů brazilské kávy, které byly uloženy v celních skladech, se začne rychle přesouvat do amerických pražíren,“ uvedla analytička komoditních trhů Judith Ganesová ze společnosti J. Ganes Consulting.
V celních skladech mohou dovozci nechávat produkty bez zaplacení dovozních poplatků. Několik dovozců skladovalo produkty v těchto zařízeních po oznámení vysokých brazilských cel, zatímco čekali na případnou revizi opatření.
Trump už na konci minulého týdne snížil cla na dovoz potravin z Brazílie z padesáti na čtyřicet procent. Dosud se jich týkala čtyřicetiprocentní sazba, kterou Washington na dovoz z jihoamerické země zavedl kvůli údajnému „honu na čarodějnice“ proti bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Toho brazilský soud v září poslal na více než 27 let do vězení za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022.