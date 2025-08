Kávě hrozí kvůli změně klimatu špatná budoucnost. Pomoci může agrolesnictví

Kdo má rád kávu, měl by se připravit na to, že už nebude pro každého. Prognostické modely totiž předpovídají této rostlině špatnou budoucnost. Předpovědi jsou špatné pro druh Coffea arabica, lokalit vhodných pro jeho pěstování má totiž vlivem oteplování planety razantně ubývat. Buď by tedy pěstitelé museli skončit, anebo přejít na druh známý jako robusta, který ale nedává tak dobrou chuť. Káva přitom poskytuje obživu 125 milionům lidí po celém světě. Co s tím? Problém řeší mimo jiné i brněnští vědci.

Tým Lenky Ehrenbergerové z Ústavu botaniky, dendrologie a geobiocenologie se snaží svými výzkumy zabránit nejhorším scénářům. První výzkum se uskutečnil v Peru, další měření následovala v Nikaragui, Kambodži, Kostarice a Mexiku v takzvaných agrolesnických systémech. „Káva se v těchto oblastech pěstuje společně se stromy. Hlavním cílem výzkumu je proto zjistit, jak zástin dřevin ovlivňuje kávovníky, jestli je to vhodný nástroj pro boj se změnou klimatu,“ vysvětluje Ehrenbergerová.