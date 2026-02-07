Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by jeho země stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele Ukrajinu v pátek obvinil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, jenž bez důkazů tvrdil, že se Kyjev snaží narušit mírová jednání. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.
Od začátku ruské války proti Ukrajině byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Kyjev. Ukrajinská vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, napsala agentura Reuters. V případě útoku na Alexejeva se tak podle dostupných informací nestalo.
Sybiha ukrajinskou účast v útoku na Alexejeva popřel. „Nevíme, co se stalo s tímto konkrétním generálem – možná to byly jejich vlastní ruské vnitřní boje,“ řekl v pátek agentuře Reuters.
Zatím neznámý člověk několikrát vystřelil na generálporučíka ruského ministerstva obrany v jednom z bytových domů na severozápadě metropole a poté z místa činu uprchl, uvedl v pátek ruský vyšetřovací výbor, jenž útok vyšetřuje jako pokus o vraždu. Čtyřiašedesátiletý Alexejev je podle médií ve vážném stavu v nemocnici. Podle serveru Kommersant úspěšně podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.
Píše se o dvou podezřelých, čeká je výslech
Kommersant v sobotu také s odvoláním na svůj zdroj blízký vyšetřování píše, že se v případu objevili první dva podezřelí a čeká je výslech. Jeden z nich podle zdroje listu Alexejeva pravděpodobně postřelil. Další podrobnosti deník neuvádí, podezřelí zatím podle něj nebyli z ničeho obviněni.
Alexejev, který se narodil v ukrajinské Vinnycké oblasti, je podle Meduzy prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále běžně používá někdejší zažitá zkratka GRU.
Média ho označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, napsal web Meduza a dodal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR Alexejeva mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“.
Generál byl podle Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a soukromou žoldnéřskou armádou zvanou Wagnerova skupina Jevgenije Prigožina, která bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.
Spojené státy a Evropská unie na Alexejeva dříve podle médií uvalily sankce. USA tak učinily v roce 2016 v souvislosti s kybernetickými útoky zaměřenými na ovlivnění prezidentských voleb, napsal web Meduza.
Evropská unie k sankcím vůči Alexejevovi a dalším důstojníkům GRU přistoupila o tři roky později kvůli útoku nervově paralytickou látkou novičok v britském Salisbury, při němž byl i s dcerou přiotráven bývalý dvojitý agent Sergej Skripal.