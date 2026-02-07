Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by jeho země stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele Ukrajinu v pátek obvinil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, jenž bez důkazů tvrdil, že se Kyjev snaží narušit mírová jednání. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

Od začátku ruské války proti Ukrajině byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Kyjev. Ukrajinská vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, napsala agentura Reuters. V případě útoku na Alexejeva se tak podle dostupných informací nestalo.

Sybiha ukrajinskou účast v útoku na Alexejeva popřel. „Nevíme, co se stalo s tímto konkrétním generálem – možná to byly jejich vlastní ruské vnitřní boje,“ řekl v pátek agentuře Reuters.

Zatím neznámý člověk několikrát vystřelil na generálporučíka ruského ministerstva obrany v jednom z bytových domů na severozápadě metropole a poté z místa činu uprchl, uvedl v pátek ruský vyšetřovací výbor, jenž útok vyšetřuje jako pokus o vraždu. Čtyřiašedesátiletý Alexejev je podle médií ve vážném stavu v nemocnici. Podle serveru Kommersant úspěšně podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU
Generálporučík Vladimir Alexejev (snímek z června 2023)

Píše se o dvou podezřelých, čeká je výslech

Kommersant v sobotu také s odvoláním na svůj zdroj blízký vyšetřování píše, že se v případu objevili první dva podezřelí a čeká je výslech. Jeden z nich podle zdroje listu Alexejeva pravděpodobně postřelil. Další podrobnosti deník neuvádí, podezřelí zatím podle něj nebyli z ničeho obviněni.

Alexejev, který se narodil v ukrajinské Vinnycké oblasti, je podle Meduzy prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále běžně používá někdejší zažitá zkratka GRU.

Média ho označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, napsal web Meduza a dodal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR Alexejeva mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“.

Generál byl podle Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a soukromou žoldnéřskou armádou zvanou Wagnerova skupina Jevgenije Prigožina, která bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.

Spojené státy a Evropská unie na Alexejeva dříve podle médií uvalily sankce. USA tak učinily v roce 2016 v souvislosti s kybernetickými útoky zaměřenými na ovlivnění prezidentských voleb, napsal web Meduza.

Evropská unie k sankcím vůči Alexejevovi a dalším důstojníkům GRU přistoupila o tři roky později kvůli útoku nervově paralytickou látkou novičok v britském Salisbury, při němž byl i s dcerou přiotráven bývalý dvojitý agent Sergej Skripal.

Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli dřívějšímu útoku novičokem
Vyšetřování úmrtí Dawn Sturgessové, která byla otrávena novičokem (snímek z roku 2018)

Výběr redakce

Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná

Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná

před 27 mminutami
Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

před 40 mminutami
USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

10:30Aktualizovánopřed 42 mminutami
K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, uvedl Babiš

K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, uvedl Babiš

před 1 hhodinou
Herectví Brejchové patří ke kulturním pokladům, uvedl Mathé

Herectví Brejchové patří ke kulturním pokladům, uvedl Mathé

11:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

před 2 hhodinami
Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal

09:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo

Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by jeho země stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele Ukrajinu v pátek obvinil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, jenž bez důkazů tvrdil, že se Kyjev snaží narušit mírová jednání. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.
před 40 mminutami

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také navrhli, aby se vyjednávací týmy Kyjeva a Moskvy setkaly příště v USA, nejspíše v Miami, dodal Zelenskyj. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022.
10:30Aktualizovánopřed 42 mminutami

Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

V Itálii v pátek večer začala olympiáda. Až do 22. února budou o medaile soutěžit skoro tři tisíce sportovců z devadesátky zemí. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) by byl rád, kdyby se olympiáda v budoucnosti pořádala také v Česku. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Připustil ale, že by to bylo ekonomicky náročné.
před 2 hhodinami

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Rusové použili přes čtyři sta dronů a přibližně čtyřicet střel různého typu, škody jsou ve Volyňské, Ivano-Frankivské, Lvovské a Rivnenské oblasti, upřesnil posléze prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X.
09:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

Japonsko čekají v neděli předčasné parlamentní volby. Premiérka Sanae Takaičiová přezdívaná Železná lady si od nich slibuje silný mandát k prosazení hospodářských reforem. Japonská ekonomika dlouhodobě stagnuje, mzdy klesají a jen oslabil. Stárnoucí národ trápí rostoucí životní náklady, Takaičiová chce proto ulevit domácnostem, podle expertů tím ale stát ještě víc zadluží. Otázkou zůstává, zda se premiérka pokusí v době napjatých vztahů s Čínou a zbrojení změnit pacifistickou ústavu.
před 7 hhodinami

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná úsporná opatření

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná opatření k úspoře energií. Úřady budu fungovat jen od pondělí do čtvrtka, omezí se dopravní spoje, prezenční výuka na školách i ubytování pro turisty. Podle agentury DPA o tom v pátek večer místního času informovalo několik kubánských ministrů ve státní televizi.
před 8 hhodinami

SpaceX se místo mise na Mars chce předtím soustředit na Měsíc, píše WSJ

Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.
před 12 hhodinami

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útok zranil více než 170 lidí, napsala agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku. K útoku se podle agentury Reuters přihlásila teroristická organizace Islámský stát.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...