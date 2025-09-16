Dům v obci Wyryki na východě Polska nezasáhl ruský dron, ale raketa vystřelená z polské stíhačky F-16 při zásahu proti těmto bezpilotním letounům, které pronikly do polského vzdušného prostoru minulý týden, uvedl na webu polský list Rzeczpospolita s odvoláním na své zdroje. Prokuratura podle deníku utajuje informace o „neidentifikovaném létajícím objektu“, jehož trosky dopadly na zmíněný dům a poničily jej, oficiálně mlčí také polské ministerstvo obrany.
Střechu v Polsku poničila polská raketa, ne ruský dron, píše list
Většina ze sedmnácti dronů – či jejich trosek nalezených v Polsku – byly podle deníku „návnady“ sloužící ke zmatení protivzdušné obrany. V Polsku nezpůsobily škody. Výjimku představoval právě poničený soukromý dům v obci Wyryki ležící nedaleko od hranic s Běloruskem. „Neidentifikovaný létající objekt“, jak jej nazývá prokuratura, poškodil střechu a prorazil strop objektu. Obyvatelům se nic nestalo, majitelka domu stihla opustit ložnici, než se do ní kovové úlomky propadly.
Rzeczpospolita tvrdí, že dům zasáhla třímetrová protiletecká raketa vážící více než 150 kilogramů vystřelená z polské F-16. List připomněl, že podle náměstka ministra obrany stíhačky sestřelily tři drony.
„Byla to raketa vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM z naší F-16, které se během letu porouchalo naváděcí zařízení a nefungovalo. Naštěstí se (raketa) neodjistila a nevybuchla, protože fungovaly pojistky roznětky,“ uvedl jeden z nejmenovaných zdrojů. „Byl ruský nálet, polská strana se bránila,“ připomněl okolnosti, za jakých stíhačky střely odpalovaly.
Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, nikoliv výbuch.
Prezident bude žádat od vlády objasnění
Prokuratura za podpory expertů bez problémů rozpoznala trosky sedmnácti dronů, ale nechce hovořit o tom, co spadlo ve Wyrykách. „Objekt v současnosti nebyl rozpoznán ani jako dron, ani jako jeho trosky,“ sdělila. „V tuto chvíli nemohu říci, co spadlo na dům v obci Wyryki, to je předmětem vyšetřování, čekáme na názor znalců,“ řekla deníku mluvčí prokuratury, která vyšetřuje nálet dronů na Polsko. Čeká se na posudek od znalce z oboru vojenské výzbroje. Mluvčí připustila, že prohlídka místa činu přinesla určité odpovědi, ale člověk odpovědný za vedení vyšetřování podle ní rozhodl, že nejde o informace, které by mohla nyní předat médiím.
Prezident Karol Nawrocki po zveřejnění aktuálních informací deníku oznámil, že se bude od vlády domáhat objasnění.
Deník si klade otázku, proč zdánlivě neutrální informaci o tom, co zničilo dům postarších manželů, utajuje prokuratura i armáda. Manželům pomohla obec, která jim poskytla náhradní ubytování a sbírá peníze na opravu domu, jejíž náklady předběžně odhadla na 50 tisíc zlotých (asi 286 tisíc korun). O pomoci manželům informovaly také úřady v regionu. Nyní podle serveru Onet přislíbila pomoc také armáda.