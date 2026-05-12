Spojené arabské emiráty podnikaly útoky na Írán, píše WSJ

Spojené arabské emiráty (SAE) podnikaly vojenské útoky na Írán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník The Wall Street Journal (WSJ). Údery na ropné objekty jsou v probíhajícím konfliktu na Blízkém východě častým jevem.
Reuters poznamenal, že Spojené arabské emiráty se dosud veřejně nepřihlásily k úderům na Írán. Jeden z takových útoků, kdy byla cílem rafinerie na Lávánu, se odehrál na počátku dubna.
List WSJ uvedl, že ozbrojené síly SAE mají ve výzbroji dobře vybavené západní stíhačky, které je země očividně ochotná použít k ochraně své ekonomické moci a rostoucího vlivu na Blízkém východě.
Spojené státy spolu s Izraelem na konci února zahájily válku proti Íránu, který v odvetě útočil na izraelské, americké i další cíle v regionu – mimo jiné na ropnou infrastrukturu zemí Perského zálivu.
Válku proti Teheránu pozastavilo příměří, ačkoli americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že dosavadní klid zbraní je těsně před zhroucením. Takové prohlášení Trump učinil poté, co odmítl nejnovější návrh Íránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce íránského jaderného programu.