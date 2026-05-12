Spojené arabské emiráty podnikaly útoky na Írán, píše WSJ


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené arabské emiráty (SAE) podnikaly vojenské útoky na Írán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník The Wall Street Journal (WSJ). Údery na ropné objekty jsou v probíhajícím konfliktu na Blízkém východě častým jevem.

Reuters poznamenal, že Spojené arabské emiráty se dosud veřejně nepřihlásily k úderům na Írán. Jeden z takových útoků, kdy byla cílem rafinerie na Lávánu, se odehrál na počátku dubna.

List WSJ uvedl, že ozbrojené síly SAE mají ve výzbroji dobře vybavené západní stíhačky, které je země očividně ochotná použít k ochraně své ekonomické moci a rostoucího vlivu na Blízkém východě.

Spojené státy spolu s Izraelem na konci února zahájily válku proti Íránu, který v odvetě útočil na izraelské, americké i další cíle v regionu – mimo jiné na ropnou infrastrukturu zemí Perského zálivu.

Válku proti Teheránu pozastavilo příměří, ačkoli americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že dosavadní klid zbraní je těsně před zhroucením. Takové prohlášení Trump učinil poté, co odmítl nejnovější návrh Íránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce íránského jaderného programu.

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi. Nejméně 70 labouristických zákonodárců již otevřeně podle BBC vyzvalo Starmera, aby připravil harmonogram svého odchodu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Nejvyšší soud USA dočasně prodloužil přístup k potratové pilulce

Nejvyšší soud Spojených států v pondělním rozhodnutí ponechal nejméně do čtvrtka přístup k potratové pilulce. Soudci mezitím rozhodují, zda nechají omezení týkající se potratové pilulky mifepriston vstoupit v platnost. Informovala o tom agentura AP.
před 4 hhodinami

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

Na Tenerife v pondělí večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí, uvedla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. Poslední z evakuovaných vystoupili kolem 19:30 SELČ a zhruba o hodinu a půl později odletěli do Nizozemska. Přístav na Tenerife již opustila i samotná loď, která směřuje do Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. U některých evakuovaných se po odchodu z lodi projevily příznaky nemoci.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu i ministr zahraničí Gideon Sa'ar sankce odmítli a dali najevo, že Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoZametání kauz, sledování konkurentů. Na Slovensku začal mimořádný proces

Na Slovensku zahájili dlouho odkládaný soud s deseti obžalovanými, mezi nimiž jsou někdejší šéfové kriminální agentury, speciální prokuratury nebo finanční správy. Ti měli zneužívat instituce k politickým účelům. Vyšetřování takzvané kauzy Očistec se týkalo let 2012 až 2018 a v centru skupiny měl být bývalý policejní prezident, dnes místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, a také podnikatel Norbert Bödör, který je známý svými kontakty na vládu. Soud v pondělí začal za velkého zájmu médií, líčení však po hodině a půl odročil až na červen.
před 6 hhodinami

Ukrajina hlásí pět mrtvých navzdory příměří, podle Zelenského se musí připravit na další útoky

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle ukrajinských úřadů přišlo při těchto ruských útocích o život pět lidí a nejméně sedmnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Kyjev z porušování příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko se válku ukončit nechystá a že Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že místo smíření se budou otevírat staré rány.
před 7 hhodinami
