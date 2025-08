Snahy mírnit regulace aut v EU pokračují, debaty se vedou o lhůtě pro STK

Politici dál jednají o tom, jak oddálit zákaz vozů se spalovacími motory po roce 2035. Dílčí úspěch nyní hlásí u lhůt pro technické kontroly. Dostatečný počet unijních zemí už podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) souhlasí s tím, aby starší auta nemusela na STK každý rok. Přísnější pravidla navrhla Evropská komise kvůli kvalitě ovzduší i bezpečnosti na silnicích. Vozy starší deseti let by nakonec měly v Česku dál absolvovat kontrolu vždy jednou za dva roky. Také opoziční hnutí ANO vítá, že si interval bude moct určit každá země sama.

Podle ministra Kupky by bylo „nejrozumnější“, aby lhůty zůstaly na dobrovolnosti jednotlivých států. Věří, že návrh v takové podobě by mohl projít. „V tuto chvíli máme víc než blokační menšinu. Troufnu si tvrdit, že se nikdo nemusí obávat, že by se u aut starších deseti let lhůta pro technickou kontrolu zkracovala na rok,“ sdělil.

„Určitě je dobře, že je naštěstí ještě dostatek zemí v EU, které se dokáží vymezit. Musí to teď být častější,“ komentoval zase první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

V Česku je téměř sedm milionů aut

Za posledních deset let na českých silnicích přibylo asi 1,75 milionu osobních aut, loni se počet těch registrovaných přiblížil k sedmi milionům.

Neustále také stoupá průměrné stáří vozového parku. Zatímco unijní průměr se pohybuje kolem 12,5 roku, v Česku je to o čtyři roky víc. Rovněž se v něm nachází mnohem menší podíl elektromobilů než ve vyspělejších evropských státech.

Změnit to ale mohou zvyšující se prodeje aut na elektrický pohon. V Česku si jich zákazníci v prvním pololetí pořídili o 67 procent víc než před rokem. V EU byl průměrný růst 22procentní. Elektromobilitu podporuje i unijní balíček, který řeší zmíněné technické kontroly. Nově počítá také s digitálním osvědčením o registraci vozidla.

„Zásadní je péče, jaké se autu dostává“

Podle vedoucího prodeje a výkupu ojetých vozů v pražském servisu Auto Jarov Lukáše Nováka není klíčové stáří auta, ale najeté kilometry a péče, jakou od majitele dostává. „Auto, které je pětileté, může být nebezpečnější než patnáctileté,“ řekl.

Stanice technické kontroly by uvítaly, aby se zachoval stávající systém, tedy prohlídka jednou za dva roky. Podle Asociace STK to stačí, protože se stav auta v mezidobí nestihne zhoršit natolik, aby na silnicích škodilo: „Mám za to, že ve dvouletém intervalu jsme schopni vozidla vždycky zachytit. Když neprojdou na technické kontrole, dojde k nápravě. Myslím si, že systém je takto funkční,“ vyjádřil se její předseda Luděk Šíp.