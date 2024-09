Síkela bude eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, oznámila von der Leyenová

Síkela má mít na starosti dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Český ministr získává portfolio, kterému se dosud věnovala Finka Jutta Urpilainenová. Spadá pod něj vůbec největší generální ředitelství, které zaměstnává tři tisíce lidí a má k dispozici velké finanční prostředky. Ve vztahu k Evropské komisi odpovídají generální ředitelství zhruba ministerstvům.

Síkela versus Čína

Kromě mezinárodní spolupráce má mít Síkela na starosti i investiční iniciativu EU Globální brána (Global Gateway), kterou chce Unie konkurovat čínskému projektu nové Hedvábné stezky. Iniciativa počítá v příštích letech s investicemi ve výši až 300 miliard eur (7,5 bilionu korun) do infrastruktury v rozvíjejících se zemích, zejména v Africe, Indii, Latinské Americe a Pacifiku.

„Síkela bude mít na starosti rozvíjet obchodní vztahy s těmito zeměmi, hledat pro evropské firmy nové trhy, zajišťovat ekonomickou bezpečnost Evropy, tedy například kritických nerostných surovin, které jsou důležité pro výrobu čistých technologií v Evropě nebo pro digitalizaci,“ přiblížil zpravodaj ČT v Bruselu Petr Obrovský.

Dodal, že to zjednodušeně znamená „my vám postavíme nemocnici, školu, silnici nebo vám zaplatíme vzdělávací projekty, a vy nám za to pošlete lithium nebo nám dodáte zelený vodík, což nám umožní zbavit se závislosti třeba právě na Číně v kritických oblastech, které jsou důležité pro klimatickou transformaci a pro digitalizaci“. Portfolio tak v sobě podle Obrovského obsahuje kus obchodu, energetiky i geopolitiky.

Česko uspělo, míní Fiala

Český premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Česko uspělo v úsilí získat pro Síkelu silné ekonomické portfolio. Mezinárodní partnerství spojuje obchod, geopolitiku i bezpečnost, míní. „Jozef Síkela bude spravovat největší rozpočet, který kdy měl český komisař na starosti, bude rozhodovat o investicích v programu Global Gateway ve výši až 300 miliard eur a bude mít pod sebou jedno z největších generálních ředitelství v celé Komisi,“ napsal na síti X. Dodal, že Síkelovo portfolio bude i „příležitostí pro naše firmy s ohledem na jejich investice ve světě nebo při zajišťování dodavatelských řetězců.“

Síkela ke zprávě o složení Komise uvedl na síti X, že se uchází o post eurokomisaře „s cílem co nejvíce se podílet na ekonomickém rozvoji Evropy“. Dodal, že „portfolio Mezinárodního partnerství mi dá možnost se soustředit na posilování ekonomické bezpečnosti, na diverzifikaci našich dodavatelů kritických surovin a na otevírání nových trhů evropským firmám“.

Vicepremiér a šéf koaličních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan je v zásadě spokojený s portfoliem Síkely. „Jde o portfolio s velkým přesahem do strategické bezpečnosti Evropy, což je evidentně jeden ze zásadních problémů, které EU řeší. Každé portfolio je navíc tak silné, jak silný je jeho komisař. V tomhle ohledu nemám o Jozefu Síkelovi pochybnosti,“ uvedl Rakušan.

Mocné portfolio, ale...

„Je to velice zajímavé porfolio,“ řekl ČT zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Viktor Daněk. Soudí, že pokud se Síkela stane eurokomisařem – tedy projde schvalováním v Evropském parlamentu – tak bude formovat dost klíčovou strategii, jak by měla Evropa jednat se státy, které jsou dost klíčové, pokud jde o dovoz kriticky důležitých surovin z Afriky, Latinské Ameriky, ale i jinde. „Bude mít na starosti obrovský rozpočet a bude mít pod sebou největší generální ředitelství v Evropské komisi, takže to skýtá potenciál vybudovat si poměrně velký neformální vliv a promlouvat i do příbuzných portfolií, které nemá přímo ve své gesci.“

Daněk však dodal, že to není porfolio, o které česká vláda usilovala. „Hodně stálo o něco, z čeho by Síkela mohl promlouvat od vnitřních záležitostí fungování evropské ekonomiky, a tady se bude dívat spíše směrem navenek. Takže si myslím, že muselo zavládnout jisté zklamání.“