Síkela má být eurokomisařem pro obchod

Informaci, že má Jozef Síkela dostat na starost právě portfolio obchodu, potvrdily České televizi dva na sobě nezávislé zdroje.

Pokud by Síkela unijní obchod skutečně na starost dostal, podle Martina Dvořáka by resort vést určitě zvládl: „Je to tvrdý, schopný a konciliantní vyjednavač, který dokázal kompetenci svými bitvami za energetické krize. Možná právě proto by si ho Ursula von der Leyenová mohla vybrat,“ myslí si ministr.