Síkela by si při grilování v energetickém výboru „prošel ohněm“, tvrdí Dostálová

Dostálová očekávala, že vláda u Evropské komise vyjednává určité portfolio a následně pro dané portfolio vybere vhodného kandidáta. „Tak to úplně není. To znamená, že se pan ministr nabídne (šéfce Evropské komise) Ursule von der Leyenové a uvidí, jaké portfolio dostane,“ myslí si europoslankyně za nově vzniklé Patrioty pro Evropu.

Na druhou stranu uznala, že „bruselské podmínky“, tedy že kandidát by měl disponovat zkušenostmi z exekutivy, splňoval pouze Síkela. „Takže to vnímám jako logickou volbu,“ řekla bývalá ministryně pro místní rozvoj.

V Evropském parlamentu se podle Dostálové hovoří spíše o jiných kandidátech z velkých zemí, které „si o silná portfolia říkají“. „Spoustu toho bylo dohodnuto před volbou předsedkyně Komise,“ tvrdí Dostálová.

Dostálová si myslí, že vláda udělala dobře, když rozhodla o nominaci pouze jednoho kandidáta. „Pokud bychom nabídli pana Síkelu a paní (europoslankyni Danuši) Nerudovou, tak by to pak opravdu předsedkyně Evropské komise mohla využít, protože někomu ta slabší portfolia prostě dát musí. A paní Nerudová, při vší úctě k ní, tu zkušenost z exekutivy nemá,“ je přesvědčena Dostálová.

Energetiku podle Dostálové Síkela nedostane

Dostálová avizovala, že na „grilování“ kandidátů na eurokomisaře před Evropským parlamentem chce Síkelovi pokládat otázky. Nicméně o tom je podle ní nyní předčasné hovořit, protože bude záležet, jaké portfolio případně Síkela dostane. „Já si osobně nemyslím, že to bude energetika, nebo něco podobného,“ prohlásila.

Poznamenala, že „grilování“ bude probíhat až před věcně příslušnými výbory v EP, „takže bude záležet, na které poslance narazí v těch výborech“. „Pokud by to byla energetika, tak asi pan ministr projde ohněm,“ varovala Dostálová s tím, že v EP se hovoří o tom, že energetiku by dostal na starosti eurokomisař ze západnějších států.