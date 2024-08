Síkela bude v Bruselu zvučné jméno, míní velvyslankyně Česka při EU

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednotlivých zemích žádala jména dvou kandidátů, muže a ženy, aby si mohla vybrat a aby měla v Komisi rovnocenné zastoupení obou pohlaví. „Ursula von der Leyenová minulou Komisi skládala tak, že tam byla rovnováha mezi počtem mužů a počtem žen. Dosáhnout toho chtěla i v tomto období,“ konstatovala Hrdá.

Situace je ale po posledních volbách podle ní trochu jiná a vlády zpravidla volání po dvou nominantech nevyslyšely. „Nemyslím si, ale že je to nějaká revolta členských států. (...) Jsou to prostě členské státy, které určují, jaké jména do Bruselu pošlou,“ poznamenala. „Bude to složité i při slyšení v Evropském parlamentu, který také požaduje balanc,“ míní. Podle ní se tak některým kandidátům na post eurokomisaře může stát, že jejich slyšení bude „problematičtější“.