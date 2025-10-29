Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance


před 1 hhodinou|Zdroj: Kommersant, Gazeta.ru, Meduza

Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že jeho region bude muset snížit státní výdaje. Úvěry jsou pak příliš drahé na to, aby pokryly schodek rozpočtu. Sljusar ujistil, že se situace i navzdory škrtům nedotkne sociální sféry, poznamenal však, že za současných okolností bude muset oblast fungovat v extrémně napjatém rozpočtovém režimu.

Gubernátor Rostovské oblasti pověřil tamní vládu, aby do 1. listopadu připravila návrhy na optimalizaci rozpočtu a do konce roku upustila od úvěrů kvůli složité situaci s příjmy.

„Na základě sazby a podmínek, které nám nabízejí banky, jsme přijali obtížné rozhodnutí pokusit se obejít bez komerčních úvěrů,“ poznamenal Sljusar.

Škrty se nemají dotknout sociální sféry

Optimalizace se dotkne druhořadých a neurgentních oblastí – část výdajů může být přesunuta nebo snížena, píše Kommersant. „Výdaje bude nutné snížit. To se však netýká chráněných položek rozpočtu. Budeme i nadále plnit všechny sociální závazky. Platy učitelů, lékařů, všechny výplaty a závazky vůči lidem zůstanou nedotčeny,“ zdůraznil Sljusar.

Gubernátor však podle serveru Gazeta.ru poznamenal, že za současných okolností bude muset oblast fungovat v extrémně napjatém rozpočtovém režimu.

„Budeme žít z toho, co do konce roku do rozpočtu vybereme. Budeme muset škrtat ve výdajích,“ prohlásil Sljusar.

Ukrajinské útoky na ruské území

Rusku hrozí ekonomická krize kvůli nedávným masivním útokům ukrajinských dronů, válečným nákladům a sankcím, jimž čelí kvůli rozpoutání plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Ta v posledních měsících stále častěji cílí své údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku prodejem ropy a plynu.

Na Rostovskou oblast, která sousedí s Ukrajinou, útočí Kyjev opakovaně. Ve středu zlikvidovala ruská protivzdušná obrana nad touto oblastí devět dronů. Před týdnem Ukrajina vyslala 34 dronů, informovala Meduza.

Ukrajina čelila ruským dronům a raketám
Následky ruského útoku v Žytomyrské oblasti

