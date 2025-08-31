Ruská ekonomika je na tom velmi špatně, musíme toho využít, říká Perebyjnis

Ruská ekonomika je ve velmi špatném stavu a je potřeba využít tento moment k jejímu zhroucení, uvedl v Otázkách Václava Moravce náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. Podle něho může ekonomický tlak na Rusko přivést ruského vůdce Vladimira Putina k jednacímu stolu. Vládní zmocněnec Tomáš Kopečný míní, že na situaci by mělo zásadní vliv také zavedení amerických sankcí.
„Existuje reálná šance na ukončení války a Ukrajina je připravena na konstruktivní kroky, které mohou skutečný mír přiblížit. Nejdůležitější je zastavit zabíjení,“ uvedl náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis.
Perebyjnis se však zároveň domnívá, že ruský vůdce Vladimir Putin mír nechce. „Putin si nechce sednout k jednacímu stolu a bojí se reakce amerického prezidenta (Donalda Trumpa),“ uvedl ukrajinský diplomat s tím, že Putin na jednáních zájem nemá, protože cílem ruského vůdce je zničit Ukrajinu. „K jednacímu stolu si sedne pouze, pokud ucítí sílu a jednotu Západu,“ domnívá se Perebyjnis.
„Ruská ekonomika je ve velmi špatném stavu“
Ruská ekonomika je ve velmi špatném stavu, proto je nyní potřeba využít tento moment k jejímu zhroucení, aby Putin nemohl ve své válce proti Ukrajině pokračovat, prohlásil dále Perebyjnis s tím, že ekonomický tlak může šéfa Kremlu k jednacímu stolu přivést.
„Rusko musí pocítit izolaci, obchodní embargo a také samozřejmě sankce. Zatím jsou stále západní velvyslanci v Rusku a ruští velvyslanci na Západě, a proto vítáme českou iniciativu, abychom zamezili pohybu ruských diplomatů v Evropě. Tento přístup musí být komplexní,“ zdůraznil Perebyjnis. Dodal, že k ukončení rusko-ukrajinské války nepřispívá ani to, že Západ stále obchoduje s Ruskem a kupuje ruskou ropu.
Potřeba přísnějších sankcí
Náměstek ukrajinského ministra zahraničí řekl, že západní sankce vůči Rusku fungují a že je za ně Ukrajina vděčná. Nicméně však zatím podle něho nepřinesly „rozhodující ránu pro ruskou ekonomiku“. Zmínil, že je potřeba být v plánování sankcí rozhodnější.
„Musíme uvalit sankce na ruskou jadernou energetiku, protože Rusku přináší spoustu peněz. Musíme konečně zamezit obcházení sankcí třetími zeměmi a přestat kupovat ruskou ropu, protože přináší rozhodující finance pro tamní ekonomiku,“ řekl Perebynis v souvislosti s chystaným 19. sankčním balíkem.
Podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného jsou největší nadějí „masivní americké sankce“, tedy ty sekundární na státy, které s ropou, která je vytěžena v Rusku, obchodují. „Evropské státy nakupují ruskou ropu dodnes, jen jsou ty barely jinak označené,“ poznamenal.
Rozvíjející se ukrajinský zbrojní průmysl
Rusko navzdory mírovým snahám stále masivně útočí na Ukrajinu, zmocněnec Kopečný v pořadu Otázky Václava Moravce informoval, že agresor bude do konce roku schopný provádět údery za pomocí až tisíce kusů dronů a balistických raket dohromady.
„Zároveň ale platí, že se radikálně navyšuje i ukrajinská produkční kapacita. Zásadním způsobem se snížila závislost na amerických dodávkách zbraní, jsme už pod dvaceti procenty, snižuje se i závislost na evropských dodávkách zbraní. Ukrajinský obranný průmysl roste exponenciálně, velmi podobně jako ten ruský,“ uvedl Kopečný.
„Největší nadějí Ukrajinců jsou Ukrajinci sami. To platí pro záruky a vlastní schopnosti armády. Naší nadějí je, že Rusko bude mít méně a méně peněz na to, aby tu relativně úspěšnou válečnou mašinérii, kterou obsluhuje, krmila dalšími příjmy z ropy a plynu,“ řekl Kopečný.
Perebyjnis potvrdil, že Ukrajina je schopna kompenzovat to, co se jí nyní od Západu nedostává. „Vyvíjíme velké množství vysoce technologických zbraní, jediné, co nám chybí, jsou finance, a proto teď vedeme jednání s našimi partnery na Západě – Evropskou unií, USA i jinými zeměmi –, abychom je inspirovali investovat do ukrajinského obranného průmyslu, který je teď ve velmi prudkém růstu,“ popsal.
„Vyrábíme to, co je teď velmi účinné – jsou to drony, nové rakety a vidíte, že Ukrajina nyní útočí na Rusko hlavně zbraněmi, které vyrábíme sami. Zatímco nejsou západní sankce proti ruské ropě dostatečné, tak je uvalujeme sami tím, že ničíme ruské ropné rafinerie, což způsobuje Rusku obrovské ztráty a přichází tak o peníze, kterými by mohlo financovat válku,“ připomněl Perebyjnis.
„Byli bychom vděčni, kdyby Západ aktivněji investoval do ukrajinského zbrojního průmyslu, protože je to v zájmu nejen Ukrajiny, ale i Západu,“ uzavřel bývalý velvyslanec Ukrajiny v Praze.
