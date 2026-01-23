Republikáni těsně zabránili rezoluci zakazující Trumpovi akce proti Venezuele


Zdroj: ČTK

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů jen těsně zabránili přijetí rezoluce, zakazující americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podnikat další vojenské akce proti Venezuele bez souhlasu Kongresu. Uvedly to v pátek v noci tiskové agentury. Stalo se tak několik dní poté, co podobný zákaz neprošel v Senátu.

Sněmovna hlasovala poměrem hlasů 215 ku 215. Tato remíza znamenala, že neprošla rezoluce nařizující prezidentovi stáhnout ozbrojené síly USA z Venezuely, pokud to nebude výslovně povoleno vyhlášením války, nebo zvláštním zákonným povolením použít vojenskou sílu, napsal Reuters.

Těsné hlasování podle ní odráží obavy Kongresu, včetně hrstky republikánů, ohledně Trumpovy zahraniční politiky. Sílí podpora argumentu, že Kongres, nikoli prezident, by měl mít pravomoc vysílat americké jednotky do boje, jak je uvedeno v americké ústavě.

Agentura AP označila remízu při hlasování za další signál slabé většiny, kterou má republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, a také rostoucího odporu v Kongresu ovládaném republikány vůči Trumpovým agresím na západní polokouli.

Při hlasování Senátu minulý týden až viceprezident J. D. Vance prolomil patovou situaci. Aby republikánští vůdci rezoluci v Sněmovně reprezentantů zamítli, museli hlasování držet otevřené déle než 20 minut, než se stačil vrátit republikánský zákonodárce Wesley Hunt. Dva republikáni – Don Bacon z Nebrasky a Thomas Massie z Kentucky – hlasovali pro rezoluci spolu se všemi demokraty, napsala AP.

Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident USA Donald Trump

Vyjádření odpůrců a příznivců rezoluce

Odpůrci rezoluce podle Reuters argumentovali, že je zbytečná, protože USA v současné době nemají ve Venezuele žádné vojáky. „Ve Venezuele nemáme nikoho, kdo by bojoval,“ řekl republikánský zákonodárce Brian Mast z Floridy v debatě před hlasováním.

Trumpovi republikáni také obvinili demokraty z toho, že návrh předložili pouze jako útok na Trumpa. „Jde o zášť. Odsoudíte ho bez ohledu na to, co udělá,“ řekl Mast, který je předsedu zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů.

Zastánci rezoluce nesouhlasili a argumentovali, že chtějí zabránit Trumpovi v tom, aby po desetiletích bojů v Afghánistánu a Iráku zatáhl USA do další vleklé války.

„Americký lid chce, abychom Američanům snížili životní náklady, a ne abychom umožnili válku,“ řekl demokratický zákonodárce Gregory Meeks z New Yorku.

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let
Pochod za propuštění venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura v Caracasu (7. ledna 2026)

USA budou spravovat Venezuelu ještě roky, tvrdí Trump

Americké síly 3. ledna vtrhly do Caracasu a zajaly venezuelského autoritáře Nicoláse Madura. Velká flotila amerických lodí blokuje Venezuelu a USA měsíce v jižním Karibiku a v Tichém oceánu ničí lodě podezřelé z přepravy narkotik.

Trump nedávno prohlásil, že USA budou Venezuelu spravovat ještě roky, Íráncům protestujícím proti teokratickému režimu vzkázal, že „pomoc je na cestě“, a pohrozil vojenským dobytím Grónska, tedy území amerického spojence v NATO Dánska. Někteří demokraté také odsoudili Trumpa za to, že ponechal u moci v Caracasu lidi z Madurovy vlády a nepředložil žádný plán pro Venezuelu.

Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou
Delcy Rodríguezová

„Pokud prezident zvažuje další vojenskou akci, pak má morální a ústavní povinnost přijít sem a získat náš souhlas,“ řekl zákonodárce Jim McGovern ze státu Massachusetts, kterým patřil k autorům návrhu usnesení Sněmovny reprezentantů.

Trumpova administrativa tvrdí, že Madurovo zajetí bylo jen velmi omezenou justiční operací, jejímž cílem bylo postavit ho před soud v USA, aby čelil obvinění z drogové kriminality, nikoli vojenskou operací, dodal Reuters.

Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění
Zajatý venezuelský prezident Nicolás Maduro přilétá na heliport v centru Manhattanu, odkud míří před americký federální soud, 5. ledna 2026

