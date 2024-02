Putin zabil mého muže, protože ho nedokázal zlomit, prohlásila Julija Navalná

Julija Navalná, vdova po ruském opozičním vůdci Alexeji Navalném, obvinila z manželovy smrti ruského vůdce Vladimira Putina. Ve videovzkazu uvedla, že chce pokračovat v práci svého muže a bojovat za svobodné Rusko. Putin podle ní Navalného zabil, protože „ho nedokázal zlomit“. Matce Navalného ruští představitelé údajně odepřeli přístup do márnice, kde je údajně uložené jeho tělo.

Ruské úřady podle Navalné skrývají tělo její manžela. Obvinila je, že čekají na to, až z jeho těla vyprchají stopy nervově paralytické látky novičok. Matku Navalného a jeho advokáty v pondělí ruští představitelé nepustili do márnice v Salechardu na severu Ruska, kde je patrně uloženo tělo opozičního představitele, podle serveru Meduza to uvedla politikova mluvčí Kira Jarmyšová.

Ruské úřady kromě toho podle Jarmyšové sdělily matce i právním zástupcům, že příčina smrti Navalného se stále vyšetřuje.