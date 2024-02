Postavit se totalitě musí sami Rusové, míní Lipavský. Navalného označil za nejvýraznějšího Putinova oponenta

Klíčová je nyní jednota Západu, která se v reakci na smrt Navalného znovu ukázala, protože řada západních státníků včetně amerického prezidenta Joea Bidena jasně uvedla, že za to může Putin, upozornil dále Lipavský. Některým ruským opozičníkům může Česko pomoci a zasazovat se o lidská práva na základě mezinárodních smluv, ovšem „žádný stát se nemůže postavit ruskému režimu, protože to je úkol pro ruské obyvatele“, zdůraznil ministr zahraničí.

Navalnyj nebyl „ruský Havel“

Redaktorka Deníku N Procházková se s Navalným potkala několikrát osobně, a to při svých cestách do Ruska po roce 2011. „Jeho hvězda tehdy začínala víc zářit. Byl velký pragmatik, sebevědomý, na první pohled bylo vidět, že to je lídr a jeho okolí ho na slovo poslouchá. Nikdy mi nedal velký rozhovor a docela otevřeně to odůvodňoval tím, že česká média jsou na něj příliš malá a že mu to nestojí za to vynaložit takové úsilí, aby oslovil tak málo čtenářů,“ vzpomíná Procházková.

Podotkla také, že Navalnyj nebyl osobnost typu českého prezidenta Václava Havla. „Nebyl to muž kompromisu, nebyl to v přímém slova smyslu demokrat-liberál, byl spíše na té pravé straně politického spektra. Navrhoval lepší, reformované Rusko, ale ne liberální Rusko v tom smyslu lidských práv, jak je vnímáme my. Byl strohý vůči imigrantům, ostře se vymezoval vůči Kavkazanům, kteří žijí ve velkých ruských městech, a on je odtamtud chtěl dostat pryč,“ upozornila Procházková.

Ani jeho názor ihned po anexi Krymu Ruskem nebyl úplně jasný, jelikož Navalnyj kdysi „koketoval“ s nacionalismem a přikláněl se k myšlenkám velkého Ruska, připomněla novinářka. „Jako kritik Putinova režimu byl pro nás důležitý, aniž bychom detailně hodnotili jeho politické postoje. Jeho hlavním mottem byl boj proti korupci,“ zdůraznila novinářka.

K válce na Ukrajině se Navalnyj podle Procházkové moc nevyjadřoval, tyto události ho nicméně zastínily. „Předtím byl tématem číslo jedna i pro západní média, dokázal se z vězení neustále ozývat. Najednou přišla válka na Ukrajině a on byl odsunut z hlediska zájmu médií na pátou kolej. Myslím, že s tím prostě nepočítal,“ podotkla novinářka.

Putina nejvíc iritovalo, že Navalnyj přes všechna úskalí a dlouhé věznění na samotce měl stále dobrou náladu a dělal si z režimu legraci, domnívá se novinářka. „Netrpěl žádnou nemocí, i když byl mnohem pohublejší, než když byl na svobodě. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo stát něco tak tragického,“ komentovala Procházková záběry Navalného z předchozích dnů.