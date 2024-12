„Propaganda dává voličům dvě možnosti: mír, nebo válku,“ říká gruzínská právnička

Gruzínská opozice sestavuje databázi lidí, kteří po policejním zásahu museli zamířit do nemocnice. Jen na demonstracích z letošního podzimu byly takových případů více než tři stovky. V rozhovoru pro ČT to řekla gruzínská právnička Ana Kakalašviliová, která se na sestavování seznamu podílí. Je přesvědčena, že chování policie k demonstrantům a zadrženým je možné popsat jako mučení.

Kakalašviliová se domnívá, že lidí, kteří v souvislosti s policejní brutalitou museli vyhledat pomoc lékařů, je více než čtyři sta. „Řadu z nich nejdřív zadrželi a později propustili, protože byli zbiti tak vážně, že museli zamířit do nemocnice,“ popsala násilí právnička se zaměřením na lidská práva.

Demonstranty, kteří se dopustili násilí vůči policistům, by Kakalašviliová jako oběti nepopsala, vyzvala však k „jisté toleranci“. „Za normálních okolností bych byla třeba proti odpalování ohňostrojů (proti policii). Ale pokud nemáte v rukou vůbec nic, jdou proti vám pořádkové jednotky a vy víte, že proti vám zasáhnou způsobem, který není normální, pak se bráníte čímkoli, co máte,“ je přesvědčena.

V Gruzii podle Kakalašviliové nachází své místo velmi silná vládní propaganda, ta prý nabrala na síle před volbami. „Dávali voličům dvě možnosti: mír, nebo válku. Ukrajina je jakýmsi symbolem války. Byl tam Euromajdan, lidé se sešli v ulicích a bojovali za Evropu. A vidíte, co udělalo Rusko? Teď jsou ve válce. Uděláte to samé? Potom vás čeká válka. Taková je státní propaganda,“ říká. Dodává, že „když tyto protesty (současné v Gruzii a Euromajdan) srovnáváte, tak jen přiléváte olej do jejich propagandy“.