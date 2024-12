Protesty v Gruzii doprovází útoky na novináře. Vláda mluví o cílené provokaci

V Tbilisi pokračují každodenní protivládní protesty, které jsou provázeny střety s policií. Do konfliktů se čím dál častěji zapojují skupiny civilně oděných mužů se zakrytými tvářemi, pro které místní používají označení tituškové. Ti útočí i na novináře, příkladem je napadení reportérky a kameramana stanice TV Pirveli. Vládní strana Gruzínský sen útok odsoudila, ale zároveň uvedla, že byl zřejmě vyprovokován k posílení „slábnoucích protestů“.

Demonstrace v Gruzii pokračují dvanáctý den poté, co vláda vedená stranou Gruzínský sen oznámila pozastavení přístupových jednání země s Evropskou unií až do roku 2028. Protesty se konají každý večer v okolí parlamentu v Tbilisi. Speciální jednotky k jejich potlačení opakovaně nasazují vodní děla a slzný plyn, dochází také k zatýkání demonstrantů i opozičních politiků. Protesty doprovází také útoky na novináře.

Záznam zachytil, jak byla novinářka zezadu napadena a sražena k zemi. Další video, pravděpodobně pořízené svědkem, zobrazovalo kameramana Šetsiruliho ležícího na zemi, do kterého brutálně kope šest až sedm mužů. Oba novináři utrpěli viditelná zranění hlavy a útočníci jim zabavili kameru i mikrofon.

Obětí maskovaných mužů se během večerního protestu 7. prosince stal i štáb stanice TV Pirveli. Během přímého přenosu skupina napadla novinářku Maku Čichladzeovou a kameramana Giorgiho Šetsiruliho. Incident se odehrál na Besikiho ulici, kam štáb dorazil poté, co obdržel zprávy o násilí vůči protestujícím v této části hlavního města.

Reportáž podrobně popisuje metody této jednotky a dokládá zapojení Margvelašviliho do násilného potlačování protestů. Záběry v reportáži například ukazují, jak si nasazuje masku těsně před zásahem na jedné z nedávných demonstrací v Chichinadzeho ulici poblíž budovy parlamentu.

I při útoku na televizní štáb svědci uvedli, že přítomní policisté na incident nijak nereagovali. Záběry pořízené několik minut před útokem ukazují komunikaci mezi policií a skupinou mužů. Ve videu je také patrné, že policejní vozy blokují přístup do ulice, informoval web Civil Georgia .

Později téhož večera vtrhla skupina maskovaných osob do kanceláří opoziční Koalice pro změnu. Skupina napadla dvě osoby, jednou z nich byl člen koalice Koba Chabazi, který utrpěl vážná poranění hlavy.

Prezidentka: Brutální režim už neskrývá svou pravou tvář

V reakci na napadení novinářů vyzval gruzínský veřejný ochránce práv Levan Ioseliani policii, aby „okamžitě zasáhla a zajistila bezpečnost občanů“ v okolí Rustaveliho třídy.

Ioseliani také varoval, že pokud úřady nezastaví organizované útoky na kritiky vlády, může to vést k občanským nepokojům. „Je to pobuřující. Pokud dojde k pouličním střetům, povede to ke katastrofě,“ dodal.

Prezidentka Gruzie Salome Zurabišviliová na útok reagovala na platformě X, kde napsala, že „brutální režim Gruzínského snu se už nesnaží skrývat svou pravou tvář, ani když jde o živé vysílání televize“.