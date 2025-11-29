Problémy letadel Airbus A320 narušují dopravu po celé Asii


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Problémy dopravních letadel Airbus A320 v sobotu narušují leteckou dopravu a cestovní plány lidem po celé Asii. Aerolinky se snaží urychleně odstranit problém se softwarem, jak jim to v pátek nařídil výrobce těchto letadel, evropské konsorcium Airbus. Letouny Airbus A320 v Asii tvoří páteř regionální letecké dopravy, zejména v Číně a v Indii, kde ekonomický růst umožnil cestovat letadlem milionům lidí, uvedla agentura Reuters.

Nutnost bezodkladně vyměnit software se týká přibližně šesti tisíc letadel, což představuje více než polovinu světové flotily tohoto evropského výrobce. Airbus oznámil, že analýza nedávného incidentu ukázala, že intenzivní sluneční záření může u těchto letounů poškodit údaje důležité pro fungování letového řízení. Letečtí regulátoři po celém světě následovali příkladu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a dali dopravcům pokyn vyřešit problém se softwarem dřív, než letadla opět vzlétnou.

Indický regulátor letecké dopravy uvedl, že problém se v zemi dotkl 338 letadel Airbus, ale že aktualizace softwaru bude dokončena do neděle. Největší indická letecká společnost IndiGo už dokončila úpravu softwaru u 143 z 200 letadel, uvedl regulátor. Společnost Air India, která se s problémem potýká u 113 letadel, dokončila úpravu zatím u 42 strojů. Obě indické aerolinky varovaly, že jejich klienti se v sobotu mohou potýkat se zpožděním letů.

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel
Airbus A320

Největší japonská letecká společnost ANA Holdings musela zrušit 65 letů a upozornila, že narušení jejího provozu může pokračovat i v neděli. ANA a její dceřiné společnosti, jako je Peach Aviation, provozují nejvíce letadel Airbus A320 v Japonsku. Její hlavní konkurent, společnost Japan Airlines, má převážně flotilu letadel Boeing a model A320 neprovozuje.

Jihokorejské ministerstvo dopravy uvedlo, že upgrade softwaru u 42 letadel by měl být dokončen do nedělního rána. Tchajwanský úřad pro civilní letectví nařídil aerolinkám provést inspekce a údržbu. Odhaduje se, že zasaženy jsou zhruba dvě třetiny ze 67 letadel A320 a A321 provozovaných leteckými společnostmi na Tchaj-wanu.

A320 mimo Asii

Největším provozovatelem letounů A320 je americká společnost American Airlines, podle které 340 z celkového počtu 480 těchto letounů vyžadovalo odstranění problému. Letouny z této řady má ve své flotile i společnost Smartwings, která je největším leteckým dopravcem v České republice.

Incidentem, který nečekanou akci spustil a o kterém se zmiňuje Airbus, je míněn let 1320 společnosti JetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo Airbus na této lince 30. října nouzově přistálo v Tampě na Floridě po problému s řízením letu a náhlém prudkém poklesu letové hladiny, což přimělo americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.

Před pádem letadla Air India byl vypnutý přívod paliva, vyplývá z vyšetřování
Smuteční ceremoniál za zesnulé členy posádky letadla společnosti Air India

