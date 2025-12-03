Prezidenti Visegrádské čtyřky jednali v Maďarsku

Český prezident Petr Pavel na začátku summitu hlav států Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) vyzval k otevřené diskusi také o těch aspektech zahraniční či bezpečnostní politiky, na něž mají země různé názory. Témat, u nichž se V4 shoduje, je rozhodně více než těch, v nichž se rozchází, prohlásil Pavel v maďarské Ostřihomi.
Setkání Pavla, slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, prezidenta Polska Karola Nawrockého a hlavy hostitelského státu Tamáse Sulyoka se koná v rámci maďarského předsednictví V4, které Budapešť převzala v červenci.
Mad prezident
Ve složité geopolitické situaci je podle Pavla důležité se věnovat budování dobrých sousedských vztahů a hledání společných témat. Za důležité ale považuje vést otevřenou diskusi také o věcech, na které nemají státy stejný názor, navzájem se informovat a nepřekvapovat. Ve V4 vidí český prezident prostor pro spolupráci ve vzdělávání, vědě, výzkumu, v dopravě či energetice.
Slovenská hlava státu Pellegrini považuje V4 za prioritní formát regionální spolupráce a cennou platformu, kde se mohou lídři zemí snažit navzájem pochopit i v oblastech, kde se jejich pohledy liší. Státy podle něj nespojují jen společné hranice, ale i kooperace přinášející konkrétní užitek pro občany. Zmínil ochranu slovenského vzdušného prostoru, s níž pomáhá Česko i Maďarsko.
Prezidenti mají při jednání hovořit o evropské konkurenceschopnosti, inovacích či využívání umělé inteligence. Zhodnotí i fungování Mezinárodního visegrádského fondu a při pracovním obědě proberou mezinárodní a regionální témata.
Spory o názor na Ukrajinu
Země V4 dříve rozdělil názor na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Bratislava i Budapešť dodávky zbraní Kyjevu kritizují. Spolupráci v rámci V4 chce posílit vznikající česká vláda ANO, SPD a Motoristů.
Nawrocki se měl v Maďarsku sejít i s tamním premiérem Viktorem Orbánem, neučiní tak ale kvůli jeho nedávné cestě do Moskvy. Nawrockého gesto ocenil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Bezpečnostní expert Péter Tarjányi podle maďarského serveru Index.hu soudí, že další Orbánova cesta za Putinem vyvolala u Poláků „historický reflex“ kvůli ruským okupacím, válkám a hrozbám a také jde pro Poláky o morální problém.