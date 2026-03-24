Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Argentinu během její historie ovládlo několik vojenských režimů. Jeden z těch nejhrůznějších začal 24. března 1976 svržením prezidentky Isabely Perónové při převratu generála Jorgeho Rafaela Videly. Následovalo sedm let vlády vojenských junt, které za spolupráce s diktaturami tehdejší Latinské Ameriky pronásledovaly své odpůrce. Jen v Argentině „zmizelo“ za toto období až 30 tisíc osob.

Isabel Perónová se do čela Argentiny dostala v létě 1974. Třetí manželka Juana Peróna neměla pro výkon prezidentské funkce politické zkušenosti ani potřebné vzdělání, absolvovala jen pět let základní školy. Ve funkci se navíc ocitla v době, kdy Argentinou zmítaly střety mezi extrémní pravicí a levicí, všude bylo plno násilí a ekonomika zažívala hlubokou krizi.

Perónová vojenskému převratu sama pomohla tím, že počátkem roku 1976 výrazně posílila pravomoci armády. „Byla to kronika ohlášené smrti,“ vzpomněl na tragické období argentinské historie pozdější ministr vnitra Federico Storani v evokaci na dílo slavného kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze.

Skupina generálů v březnu 1976 sesadila Perónovou a chopila se vlády v zemi. Vrchní velitel pozemních sil Videla, který se po převratu stal prezidentem, rozpustil parlament, zakázal činnost politických stran i odborů a zbavil funkcí všechny guvernéry.

Videlova vláda přinesla do mezinárodního slovníku dva výrazy. Jedním je „zmizelí“, jenž se začal používat pro unesené a vražděné levicové odpůrce junty, a druhým „špinavá válka“, který charakterizuje postup vojenské vlády vůči levicové opozici.

Svržená prezidentka Perónová a členové její vlády byli zatčeni a odsouzeni. Perónová vyšla z vězení v roce 1981 a od té doby žije ve Španělsku.

Počátkem konce vojenského režimu v Argentině se stala válka s Velkou Británií o souostroví Falklandy na jaře roku 1982. Britská premiérka Margaret Thatcherová rozhodla o obraně vzdálených ostrovů a iniciátor konfliktu, argentinský generál a prezident Leopoldo Galtieri, z něj nakonec vyšel jako poražený.

Během vlády jeho nástupce Reynalda Bignoneho vycházelo najevo stále více informací o teroru předchozích režimů. Následoval rok plný demonstrací, které vedly v říjnu 1983 k prezidentským volbám a nástupu civilního prezidenta Raúla Alfonsína.

Za Alfonsínovy vlády (1983–1989) byla zřízena Národní komise pro vyšetřování mizení osob (CONADEP) a někteří představitelé předchozích vojenských režimů byli odsouzeni. K doživotnímu vězení byl v prosinci 1985 odsouzen i generál Videla, kterého však propustili na základě amnestie prezidenta Carlose Menema z října 1989.

Až v roce 1998 parlament otevřel cestu k soudním procesům. Zatčen byl například exprezident Bignone, který byl obviněn z účasti na únosech dětí zmizelých osob. Za podíl na asi 500 „krádežích dětí“, jež pak adoptovali představitelé vojenského režimu, se do domácího vězení dostal i Videla.

V červenci 2001 se Videla stal také prvním diktátorem obviněným kvůli takzvané Operaci Cóndor, v rámci níž latinskoamerické diktatury sedmdesátých a osmdesátých let koordinovaly odstraňování politických odpůrců.

Za své činy byl Videla několikrát odsouzen a odpykával si řadu vysokých trestů včetně doživotí, naposledy ho v červenci 2012 poslal argentinský soud do vězení na 50 let. Muž, kterému se přezdívalo „Hitler pampy“, zemřel v květnu 2013 v 87 letech.

Írán opět vyslal rakety na Izrael, ten útočil na předměstí Bejrútu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí. Ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům. O mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web The Times of Israel. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
před 51 mminutami

Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích, sirény zněly po celé zemi

Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských vzdušných útocích na Ukrajinu, informovaly úřady. Sirény varující před útoky zněly takřka v celé zemi a prezident Volodymyr Zelenskyj nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem, píše agentura AFP.
před 1 hhodinou

Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

Nejméně 66 lidí zemřelo při pondělní nehodě vojenského letadla na jihu Kolumbie. Dalších 57 lidí neštěstí přežilo se zraněními a byli převezeni do nemocnice. Informují o tom světové tiskové agentury a kolumbijská média s odvoláním na úřady. Příčina neštěstí se vyšetřuje.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, odstraní většinu cel

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU.
před 3 hhodinami

Irácké proíránské milice zaútočily na vojenskou základnu v Sýrii

Nejméně sedm raket v pondělí večer vypálila z Iráku jedna z proíránských šíitských milic na syrskou vojenskou základnu, kde ještě nedávno působily americké jednotky, píše agentura AFP. Útok iráckých milic na základnu v Sýrii se v rámci nynějšího regionálního konfliktu podle agentury Reuters uskutečnil poprvé.
před 6 hhodinami

Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Prezident USA Donald Trump nařídil po dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Uvedl, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě. Teherán taková jednání podle agentur popřel. Zpravodaj serveru Axios informoval o separátních jednáních diplomatů Turecka, Egypta a Pákistánu s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Meloniová prohrála referendum o justiční reformě

Italská premiérka Giorgia Meloniová uznala porážku v referendu, ve kterém Italové v pondělí a v neděli hlasovali o vládní reformě soudnictví. Návrh měl za cíl rozdělit na dvě samostatné skupiny italský justiční stav, který nyní dohromady tvoří soudci a státní zástupci. Podle předběžných výsledků po sečtení 94 procent hlasů se proti změně vyslovilo zhruba 54 procent hlasujících. K urnám přišlo téměř 60 procent voličů, což italská média považují za vysokou účast.
před 8 hhodinami
