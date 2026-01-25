Přechod v Rafahu se má brzy otevřít. Izrael se bojí přílivu zbraní pro Hamás

V příštím týdnu se má otevřít přechod v Rafahu mezi Gazou a Egyptem. Předpokládala to už dohoda o příměří loni v říjnu. Není ale zřejmé, jak se budou provádět hraniční kontroly. Navzdory tlaku USA nechce zatím Izrael kvůli teroristickému hnutí Hamás umožnit zahájení plné rekonstrukce palestinské enklávy.
Amerika a její arabští partneři postavili Izrael před hotovou věc. Přechod v Rafahu má být tepnou, přes kterou bude probíhat obnova Gazy. „Budou tam úžasné investiční příležitosti. Vím, že je to trochu riskantní investovat na podobném místě, ale potřebujeme, abyste přišli,“ prohlásil americký vyjednavač pro Gazu Jared Kushner, který je zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa.
Podstatnější je, že se otevře přechod pro pěší. Až dosud byla totiž Gaza odříznutá od okolního světa. Není ale jasné, kdo a jak bude přechod provozovat. Přímo v terminálu má působit tým pohraničníků Evropské unie. Jeruzalém ale chce mít poblíž vlastní kontrolní stanoviště.
Problémem pro Izrael je právě pohyb lidí do Gazy. V polovině Pásma dál vládne teroristický Hamás. A židovský stát nestojí o to, aby si islamisté skrz Rafah opatřovali zbraně a peníze. Naopak Jeruzalém není proti otevření přechodu ve směru z Gazy. Část Izraelců se totiž nevzdala plánu na dobrovolný odchod Palestinců.
„Je nutné umožnit obyvatelům Gazy, aby odešli a hledali svou budoucnost jinde, kde nebudou ohrožovat budoucnost našich dětí,“ je přesvědčený izraelský ministr financí Becalel Smotrič.
Zatímco tak Washington črtá vize míru a mrakodrapů v nové Gaze, realita je skromnější. Potraviny, voda a léky míří do Pásma ve velkém množství, zato stany, stavební materiál a strojní vybavení nikoliv.
„Trump vytvořil Radu pro mír. Kde je ale Rada pro mír, když tady vidíte okolo trosky? Pod nimi jsou už více než dva roky moji příbuzní. Žádali jsme celý svět, nikdo sem ale nedovezl těžkou techniku,“ říká obyvatel Gazy Hamúda Salím.
Otevření přechodu v Rafahu by to mohlo změnit. Ale základní otázka nemizí – jak je možné spustit obnovu válkou zničeného teritoria, když ten, kdo válku vyvolal, si ponechává svou moc, vliv a zbraně?