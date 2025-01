„Pomst společnosti“ v Číně přibývá, cenzura omezuje i frustraci

před 2 h hodinami | Zdroj: BBC , The Diplomat , ČTK , AP

Desítky lidí zemřely loni v Číně při masových útocích, kdy si pachatelé vybírají cíle náhodně a snaží se tak vybít svou frustraci. „Pomstu společnosti“ pohání stagnující ekonomika, krize kolem bydlení i vysoká nezaměstnanost mladých Číňanů. Ti pociťují nespokojenost se systémem a ocitají se v pasti, kdy kvůli cenzuře nemají hněv kde ventilovat. Někteří experti spekulují, že Peking by se mohl pokusit odvrátit pozornost od domácích problémů směrem ven – třeba na Tchaj-wan.

V pondělí v Číně popravili muže, který zabil 35 osob a dalších 43 zranil, když loni v listopadu záměrně najel autem do skupiny lidí cvičících před sportovním střediskem ve městě Ču-chaj. Jednalo se o nejsmrtelnější útok v zemi za deset let.

Masových útoků, jímž se v Číně přezdívá „pomsta společnosti“, významně přibývá. Loni si vyžádaly životy 63 lidí, dalších 166 osob utrpělo zranění, píše list The Diplomat . V letech 2019 až 2023 evidovala policie každý rok „jen“ tři až pět případů, kdy pachatelé napadli chodce nebo cizí osoby. Loni počet těchto útoků dosáhl devatenácti, připomíná BBC. V roce 2019 zemřely tři osoby, v roce 2023 už šestnáct.

Výjimkou nejsou ani útoky na cizince. Pod vlivem sílícího nacionalismu v září pachatel ubodal desetiletého japonského chlapce, kterého vedla matka do školy v jižní Číně. V červnu jiný muž zranil nožem čtyři americké učitele v parku na severovýchodě země.

Muž navíc zřejmě inspiroval další rozhněvané Číňany. Pouhých pár dnů po incidentu v Ču-chaji najel útočník ve městě Čchang-te do dětí a rodičů shromážděných před základní školou a třicet z nich zranil. Podle BBC úřady k jeho motivaci sdělily, že ho tížily finanční potíže a problémy v rodině. Ten samý týden mladík, který ve městě Yixing nezvládl zkoušky a neodmaturoval, zabil v kampusu osm osob.

Zdravotní pojištění, stejně jako minimální dávky, pobírá jen část oprávněných příjemců kvůli neprůhledné distribuci. Výhodám se těší hlavně vládní úředníci a zaměstnanci z měst. Co se týká lidí bez práce, řada lidí nemá pojištění pro případ nezaměstnanosti, což v roce 2020 vedlo k tomu, že v jednom čtvrtletí mělo nárok na dávky jen 2,3 milionu Číňanů z celkem 25 milionů osob bez práce.

Jednou z těchto oblastí je nedostatečné sociální zabezpečení dělnické třídy a nezaměstnaných. Nerovnost příjmů prohlubují hlavně státní podniky, uvádí list s tím, že kupříkladu pracovníci migrující z vesnic do měst nedostávají trvalý pobyt, což způsobuje, že dostávají méně peněz. Často navíc pracují mimo systém sociálního zabezpečení, což jim následně komplikuje šance pobírat důchod, popisuje Diplomat.

Růst čínské ekonomiky, která je druhou největší na světě, navíc v posledních letech výrazně zpomalil. V roce 2024 to bylo na pět procent z tempa 5,2 procenta o rok dříve, sdělily před pár dny čínské úřady. Na hospodářství asijské velmoci těžce dopadla opatření zavedená kvůli covidu, masivní zadlužení a krize v realitním sektoru, jež připravila řadu lidí o úspory.

Rychle také vzrostl počet mladých Číňanů, kteří jsou bez práce, a to i ve městech, nezaměstnanost u této skupiny nyní dosahuje asi šestnácti procent, upozorňuje Diplomat s tím, že řada obyvatel se obává, že jejich blahobyt nezávisí na tom, jak pracují, ale na strukturálních faktorech, což vede ke zmíněným pocitům bezmoci a rostoucímu odporu proti systému.

Čínské deníky ovládané Pekingem třeba o masivním listopadovém útoku v den tragédie mlčely, případně zmínily pouze krátce oficiální policejní zprávu. Státní televizní stanice CCTV se podle BBC tehdy zaměřila na nadcházející cestu vládce Si Ťin-pchinga do Jižní Ameriky a leteckou show v Ču-chaji.

Obavy z eskalace na Tchaj-wanu

Nestabilita v Číně by mohla posílit mocenské choutky Pekingu v zahraničí, spekuluje Diplomat s tím, že nedemokratické režimy v případě podobných krizí usilují pod maskou nacionalismu o sjednocení společnosti proti vnějšímu „nepříteli“. Někteří analytici se podle listu domnívají, že vzhledem k posílení čínské armády dojde na válku o Tchaj-wan už v této dekádě.

Poté co tchajwanský prezident koncem minulého roku zavítal na Havaj a Guam, spustila Čína v rámci demonstrace síly největší námořní cvičení za třicet let, kdy mimo jiné ukázala, jak by mohla Tchaj-wan případně odříznout od pomoci.

Magazín ale podotýká, že se teprve uvidí, zda komunistická země dokáže vyřešit své ekonomické trable, nebo se uchýlí právě k vojenské agresi za hranicemi, aby odvrátila pozornost od problémů, které nechce nebo nedokáže řešit ve vlastní zemi.