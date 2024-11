V jihočínském městě Ču-chaj 35 lidí zemřelo a 45 je zraněných poté, co v pondělí 62letý řidič záměrně najel do cvičících lidí, informovala v úterý podle agentury AFP tamní policie. Podle ní šlo o „vážný a zákeřný útok". Podezřelý byl zadržen poté, co se pokusil spáchat sebevraždu, informovaly podle agentury Nová Čína úřady.